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İsrail'in Saldırıları Gazze'deki Okulları Vurdu: Yüzde 85 Hizmet Dışı Kaldı

İsrail'in 15 aylık saldırıları, Gazze'deki okulların yüzde 85'inin hizmet dışı kalmasına neden oldu.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 17:30
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 17:30
İsrail'in Saldırıları Gazze'deki Okulları Vurdu: Yüzde 85 Hizmet Dışı Kaldı

İsrail'in Gazze'deki Eğitim Felaketi

İsrail'in 15 aydan fazla süren saldırıları, Gazze Şeridi'ndeki okulların yüzde 85'inin hizmet dışı kalmasına yol açtı. Gazze Şeridi'ndeki Eğitim ve Yüksek Öğrenim Bakanlığı'nın Halkla İlişkiler Genel Müdürü Ahmed en-Neccar, bu durumu benzeri görülmemiş bir eğitim felaketi olarak tanımladı.

Eğitim Aksadı

Neccar, saldırılar nedeniyle eğitimin iki yıl boyunca aksadığını belirtti. Saldırılar sonucunda yaklaşık 1200 üniversite öğrencisinin ve 150 akademisyenin yaşamını yitirdiğini, ayrıca 140 üniversite binasının hasar gördüğünü ifade etti. Eğitim kurumlarının kasıtlı olarak tahrip edilmesi, eğitim sürecinin yeniden canlandırılmasını zorlaştırıyor.

Acil Müdahale Planı

Gazze'deki eğitim sisteminin iyileştirilmesi amacıyla hızlı çözümler bulmak için yerel ve uluslararası kuruluşlarla koordinasyon halinde çalışıldığını vurgulayan Neccar, acil müdahale planlarının hazırlandığını belirtti. Bu plan, 2023/2024 eğitim-öğretim yılının tamamlanması ve 2024/2025 yılına özel mekanizmalarla başlanmasını hedefliyor.

Uluslararası Destek Çağrısı

İnsan hakları örgütlerine, İsrail'in Gazze'deki öğrencilere ve eğitim kurumlarına yönelik suçlarını belgeleme çağrısında bulunan Neccar, uluslararası topluma, okulların ve eğitim kurumlarının yeniden inşası için acil destek talep etti.

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