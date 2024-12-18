İsrail'in Saldırıları Sonrası Kemal Advan Hastanesi'nde Yangın Çıktı

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan Kemal Advan Hastanesi'nde, İsrail askeri araçlarının ateşi sonucu yoğun bakım ünitesinde yangın çıktığı bildirildi.

Hastane Müdürü Husam Ebu Safiyye, sosyal medyada paylaştığı görüntülerde dumanların yükseldiği servis önünde, "Aniden ve çılgınca" ateş açıldığını dile getirdi. Ebu Safiyye, İsrail güçlerinin yoğun bakım ünitesini açıkça hedef aldığını belirterek, bu durumun kabul edilemez olduğunu vurguladı.

"Yoğun bakım ünitesinde solunum cihazına bağlı hastaları mucizevi bir şekilde tahliye etmeyi başardık," diyen Ebu Safiyye, fakat Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki tek yoğun bakım ünitesinin yangına teslim olduğuna dikkat çekti.

Hastanede yaşanan su sıkıntısı nedeniyle, Ebu Safiyye, hastane çalışanlarının yangını basit araçlarla söndürmeye çalıştığını ifade etti. "Şu anda yoğun bakım ünitesi hizmet dışı ve durum felaket boyutunda. 75 günden fazla bir süredir sağlık sistemimizin korunmasını talep ediyoruz, ancak henüz bir yanıt almadık," şeklinde konuştular.

Dün de Yoğun Bakım Servisi Hedef Alındı

Yoğun bakım servisi, Ebu Safiyye'nin ifadesine göre, bir gün önce de hedef alındı. Sosyal medyadan yayımladığı mesajda, İsrail ordusunun keskin nişancılar ve Quadcopter tipi dronlarla hastaneye saldırdığını duyurdu.

Hastanenin çatısının yanında su depolarının da zarar gördüğünü, elektrik jeneratörleri ve oksijen şebekesine büyük hasar verildiğini belirtti. Ebu Safiyye, hastaların hayatının tehlikede olduğunu belirterek, "Bombardıman altında, korku içinde yaşıyoruz. Bu durum özellikle çocuklar, kadınlar, hastane çalışanları ve yaralılarda büyük paniğe yol açıyor. Kara günler geçiriyoruz," ifadelerini kullandı.