İsrail'in Saldırıları Sonrasında Hizbullah Üyesi Ölüm Sayısı 407'ye Ulaştı

İsrail'in Lübnan'daki Saldırıları

İsrail ordusunun 8 Ekim 2023 tarihinden bu yana Lübnan'ın güneyine yönelik gerçekleştirdiği saldırılarda, Hizbullah Hareketi'ne bağlı üyelerin ölüm sayısı 407'ye yükseldi.

Yetkililerden Açıklama

Hizbullah Hareketi'nin resmi Telegram hesabından yapılan duyuruda, son 24 saatte hayatını kaybeden üç üye arasında Muhammed Hani Haydar (36), Ali Semir Hicazi (27) ve Hasan Gadban (27) olduğu belirtildi. Bu durum, Hizbullah mensuplarının maruz kaldığı kayıpların artmaya devam ettiğini gösteriyor.

Sınırda Gerilim Devam Ediyor

İsrail ordusu ile Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınır hattında "kontrollü çatışmalar" yaşandığı bildiriliyor. Bu çatışmalar, bölgedeki gerilimin sürmesine neden olmakta.