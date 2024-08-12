Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

İsrail'in Saldırıları Sonrasında Hizbullah Üyesi Ölüm Sayısı 407'ye Ulaştı

Lübnan'da devam eden İsrail saldırılarında Hizbullah mensubu ölüm sayısı artıyor.

Yayın Tarihi: 12.08.2024 02:30
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 02:30
İsrail'in Saldırıları Sonrasında Hizbullah Üyesi Ölüm Sayısı 407'ye Ulaştı

İsrail'in Lübnan'daki Saldırıları

İsrail ordusunun 8 Ekim 2023 tarihinden bu yana Lübnan'ın güneyine yönelik gerçekleştirdiği saldırılarda, Hizbullah Hareketi'ne bağlı üyelerin ölüm sayısı 407'ye yükseldi.

Yetkililerden Açıklama

Hizbullah Hareketi'nin resmi Telegram hesabından yapılan duyuruda, son 24 saatte hayatını kaybeden üç üye arasında Muhammed Hani Haydar (36), Ali Semir Hicazi (27) ve Hasan Gadban (27) olduğu belirtildi. Bu durum, Hizbullah mensuplarının maruz kaldığı kayıpların artmaya devam ettiğini gösteriyor.

Sınırda Gerilim Devam Ediyor

İsrail ordusu ile Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınır hattında "kontrollü çatışmalar" yaşandığı bildiriliyor. Bu çatışmalar, bölgedeki gerilimin sürmesine neden olmakta.

İLGİLİ HABERLER

Ara zam haberi geçtiğimiz gün geldi! O çalışan Ağustos’ta yüzde 25 fazla maaş alacak

Müjde geldi! 15-30 Eylül’de promosyon 58.000 TL’ye çıkıyor!

Emekli promosyonlarını fokur fokur kaynatan revize! 8.000 TL’ye ek 12.000 TL veriliyor.

O gün hesabınıza 9077 TL yatıyor! Beklenen güne ramak kaldı: Hemen IBAN'a bakmak gerekiyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Emekli promosyonlarını fokur fokur kaynatan revize! 8.000 TL’ye ek 12.000 TL veriliyor.

Müjde geldi! 15-30 Eylül’de promosyon 58.000 TL’ye çıkıyor!

Promosyonda ibre Ağustos ayında gökyüzüne çıktı! İş Bankası 45.000 TL’ye yükseltti

O gün hesabınıza 9077 TL yatıyor! Beklenen güne ramak kaldı: Hemen IBAN'a bakmak gerekiyor

Bakan Uraloğlu son dakika Instagram açıklaması umut vaad etti! ''Instagram da o düzlük geçildiği an açılacak''

İnanılmaz! Asgari ücretin 5 ay sonraki zam oranı çalışanı adeta şok ediyor! İşte beklentiler ve gerçek

Bu 4 banka mevduatta ön sıraları çekti! Hemen şimdi gidene 9.227 TL ödüyor

11 Ağustos 2024 günlük burç yorumları! Pazar günü tuzağına düşecek burçlar ortaya çıktı

Ara zam haberi geçtiğimiz gün geldi! O çalışan Ağustos’ta yüzde 25 fazla maaş alacak

SGK emeklinin hayatını değiştirmeye and içti! Emekli için neler geliyor neler?

Tuvalet Kağıdının tanesi 5 liraya düştü! O market indirimin dibini sıyırıyor

KPSS’den 70 puan alan Lise- Üniversite mezunlarına açık kapı memurluk! Yüzlerce personel alımı başladı