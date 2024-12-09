İsrail'in Saldırıları ve 'Çevresel Nekbe': Filistin'de Ekolojik Yıkım

İsrail'in 'Çevresel Nekbe' ile Filistin'e Ekolojik Yıkım

Beytüllahim Üniversitesi Filistin Enstitüsü Biyoçeşitlilik ve Sürdürülebilirlik Merkezi Başkanı Prof. Dr. Mazin Qumsiyeh, İsrail'in 7 Ekim 2023’ten bu yana sürdürdüğü saldırıların Filistin topraklarında yarattığı biyoçeşitlilik kaybını 'Çevresel Nekbe' olarak tanımladı. Gazze’de binlerce sivilin hayatını kaybetmesi ve bölgedeki tahribat, çevre ve halk sağlığı açısından felaket boyutlarına ulaştı.

1. Siyonist Kongresi ve Filistin'deki Değişim

Qumsiyeh, Science for the People dergisi için hazırladığı makalede, 1897’de düzenlenen 1. Siyonist Kongresi öncesinde Filistin’de yaklaşık 1300 köy ve kasabanın bulunduğunu belirtti. Bu toplulukların doğayla uyum içinde yaşadığını vurgulayan Qumsiyeh, Avrupalı Yahudilerin bölgeye kitlesel göçleriyle birlikte bu durumun köklü bir değişime yol açtığını söyledi.

Nekbe ve Biyoçeşitlilik Kaybı

14 Mayıs 1948’de İsrail devletinin kurulmasının ardından, yerel halk zorunlu göçe tabi tutuldu. Bu yerinden edilme süreci, Filistinliler tarafından 'Nekbe' olarak adlandırılmaktadır. Nakba, hem toplumsal hem de çevresel yapıda büyük değişimlere neden oldu.

Yerel Ağaçların Sökülmesi ve Çam Ağaçlarının Dikilmesi

Makalede vurgulanan bir diğer nokta ise, İsrail devletinin kurulmasının ardından yerel meşe, keçiboynuzu ve ağaçlarının sistematik bir şekilde sökülerek yerlerine Avrupai görünüme sahip çam ağaçlarının dikilmesidir. Bu durum, biyoçeşitliliğin azalmasına ve çevresel tahribata yol açarak, yangınların artışına neden oldu.

Sanayileşme ve Çevresel Kirlilik

1967'de Batı Şeria ve Gazze'nin işgali ile birlikte, bölgedeki sanayi faaliyetlerinin çevreye olan etkileri de arttı. Özellikle Tulkarim'deki sanayi kuruluşlarının neden olduğu kirlilik, tarımsal üretimi ciddi şekilde tehdit etti.

Yol Projeleri ve Tarım Arazilerinin Yok Olması

İsrail’in, geçiş projeleri esnasında çevreye verdiği tahribat ve yerli ağaçların yok edilmesi, tarım arazilerini köklü şekilde etkiledi. 2000 yılında 51,2 kilometrekare olan bu araziler 2023 yılı itibarıyla iki katına çıktı.

Ekosistem üzerinde Yıkıcı Etkiler

Filistin topraklarındaki biyolojik çeşitlilik kaybı, yıllar içinde meydana gelen birçok insan faaliyetinin sonucudur. Qumsiyeh, ‘'Filistin kimliğinin doğayla güçlü bağları’ olduğunu dile getirerek, bu bağların korunmasının önemine dikkat çekti.

Genel Değerlendirme

Qumsiyeh, mevcut koşullar altında tarımsal faaliyetlerin sürdürülmesinin çok zor olduğunu belirtirken, “Nekbe” teriminin sadece geçmiş bir olayı ifade etmediğini, günümüzde de çevresel bir felakete dönüşen durumları kapsadığını vurguladı. Sonuçta, çevre, insan hakları ve sağlık alanında ortaya çıkan bu sorunlar, sadece Filistin’in değil, dünyadaki tüm insanları etkileyen önemli bir meseledir.