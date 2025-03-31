İsrail'in Saldırılarında 20 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusu, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde, Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine kapsamlı saldırılar düzenlemeye devam ediyor. Resmi Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, bu saldırılar sebebiyle en az 20 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde, İsrail ordusunun Mikdad ailesine ait bir evi bombalaması sonucunda 4 Filistinli hayatını kaybetti; birçok kişi de yaralandı. Kentin Abasan el-Kebira bölgesinde ise En-Neccar ailesine ait evin hedef alınması sonucu 2 Filistinli yaşamını yitirdi.

Han Yunus'un merkezinde, İsrail ordusunun Kemal Muammer isimli Filistinlinin evine düzenlediği gece saldırısında 6 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca, kentin batısında yerinden edilen Filistinlilere ait bir çadırın bombalanması sonucu 2 kişi daha öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze'nin orta kesimindeki El-Masdar köyü de saldırılardan nasibini aldı; burada 3 Filistinli yaşamını yitirdi. Zevayide beldesinin batısındaki Es-Sevariha bölgesinde de yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı bir çadırın bombalanması sonucunda 1 kişi ölürken, yine birçok kişi yaralandı.

Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesinde de İsrail savaş uçakları tarafından düzenlenen saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca, Gazze'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda, İsrail ordusuna ait bir dronun, Birleşmiş Milletler UNRWA tarafından yönetilen bir okula bombalı saldırı düzenlediği ve bu saldırıda bir çocuğun yaralandığı kaydedildi.

Öte yandan, İsrail, 19 Ocak tarihinde yürürlüğe giren ateşkesin ardından, özellikle 18 Mart sabahı itibarıyla Gazze'ye yönelik şiddetli saldırılarına yeniden başlamıştı. Geçtiğimiz gün, bayramın birinci gününde düzenlenen saldırılarda ise en az 33 Filistinli hayatını kaybetmişti.