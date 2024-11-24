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İsrail'in Saldırılarında Yaralanan Hastane Müdürü: 'Bizi Durduramayacaklar!'

Kemal Advan Hastanesi Müdürü Hüsam Ebu Safiyye, İsrail'in saldırılarına rağmen hizmet vermeye devam edeceklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 24.11.2024 22:13
Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 22:13
İsrail'in Saldırılarında Yaralanan Hastane Müdürü: 'Bizi Durduramayacaklar!'

Gazze Şeridi'ndeki Kemal Advan Hastanesi Müdürü Hüsam Ebu Safiyye, İsrail'in saldırıları nedeniyle yaralanmasına rağmen kararlılıklarını sürdüreceklerini belirtti. Ebu Safiyye, "Saldırılar bizi durduramayacak. Bedeli ne olursa olsun insanlığa bu hizmeti sağlamaya devam edeceğiz." dedi.

Dün yapılan saldırıda Ebu Safiyye ve hastane personeli yaralandı. Ebu Safiyye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail işgali, tahliye kararını reddetmemiz ve kararlılığımız sebebiyle bizi topluca cezalandırıyor." dedi. Özellikle acil servis hizmeti verebilen hastanenin, Gazze'nin kuzeyinde yaşananları "soykırım" olarak tanımladı.

Ebu Safiyye, yaşadığı yaralanmayı bir şeref olarak gördüğünü ve Gazzelilerin kanının kendi kanından daha değerli olmadığını vurguladı. Ayrıca vicdanı olan insanlara Gazze'deki duruma müdahale etmeleri çağrısında bulundu.

İsrail ordusunun hastaneye defalarca saldırdığına dikkat çeken Ebu Safiyye, bunun hem doktorlar hem hemşireler hem de hastalar üzerinde korkuya yol açtığını aktardı.

Kuşatma Altındaki Sivillerin Zor Durumu

Aynı zamanda hastanenin çevresinde yaşayan Filistinli Mohammed Ebu Şarah, ailesiyle birlikte akrabalarının evine sığındığını belirtti. Ebu Şarah, "Kuşatmanın önceki günlerinde hastaneden içme suyu temin etmeye çalışıyorduk. Ancak son günlerde hastaneye ulaşmak çok tehlikeli hale geldi." diye konuştu.

Gazze'nin kuzeyindeki durumu "zor" olarak değerlendiren Ebu Şarah, insanların yalnızca ölüm korkusunu değil, aynı zamanda ailelerinin yaralanması sonucunda ne olacağını bilmemek korkusunu da taşıdığını kaydetti.

İsrail'in Yıkıcı Saldırıları

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda yaklaşık 44 bin 211 Filistinli hayatını kaybetti. Bunların arasında yaklaşık 17 bin 492 çocuk ve 11 bin 979 kadın bulunuyor. Halen enkaz altında binlerce ölü olduğu tahmin edilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da büyük zarar görmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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