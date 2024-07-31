İsrail'in Saldırısına Tepkiler Büyüyor

Hamas Lideri Heniyye'ye Suikast: Batı Şeria'da Protestolar Patlak Verdi

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye yönelik düzenlenen suikast, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde yaygın protestolara neden oldu. Protestolar, Batı Şeria'nın farklı şehirlerinde, özellikle Ramallah'ta yoğun bir şekilde gerçekleşti.

Protestoların Detayları

Ramallah'ta bir araya gelen Filistinliler, Hamas ve Filistin bayrakları eşliğinde yürüyüşler düzenledi. Kitle, "Allah'tan başka ilah yoktur, Heniyye de Allah'ın sevgili kuludur" ve "intikam" gibi sloganlar atarak duygu ve düşüncelerini dile getirdi.

Batı Şeria'nın Beytullahim, El Halil, Nablus, Tulkerim, Selfit, Cenin, Tubas ve Kalkilya gibi diğer şehirlerinde de benzer eylemler gerçekleştirildi.

Mahmud Abbas’tan Yas İlanı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Heniyye'ye yönelik suikast sebebiyle ülke genelinde bir günlük yas ilan etti. Bu durum, toplumda büyük bir infiale yol açtı.

Olayın Arka Planı

Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere İran'ın başkenti Tahran'da bulunuyordu. 31 Temmuz tarihinde, İran Devrim Muhafızları Ordusu, Heniyye'nin kaldığı konuta saldırı düzenlendiğini açıkladı. Her ne kadar İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutsa da, İsrailli yetkililer olayla ilgili herhangi bir yorum yapmaktan kaçındı.

Heniyye, 6 Mayıs 2017 tarihinde Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine geçerek Siyasi Büro Başkanı olarak atanmıştı.