Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

İsrail'in Saldırısına Tepkiler Büyüyor

İsmail Heniyye'ye yapılan suikast, Batı Şeria'da geniş çaplı protestolara yol açtı. Yerel halk, tepkilerini sokaklarda gösterdi.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 15:22
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 15:22
İsrail'in Saldırısına Tepkiler Büyüyor

Hamas Lideri Heniyye'ye Suikast: Batı Şeria'da Protestolar Patlak Verdi

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye yönelik düzenlenen suikast, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde yaygın protestolara neden oldu. Protestolar, Batı Şeria'nın farklı şehirlerinde, özellikle Ramallah'ta yoğun bir şekilde gerçekleşti.

Protestoların Detayları

Ramallah'ta bir araya gelen Filistinliler, Hamas ve Filistin bayrakları eşliğinde yürüyüşler düzenledi. Kitle, "Allah'tan başka ilah yoktur, Heniyye de Allah'ın sevgili kuludur" ve "intikam" gibi sloganlar atarak duygu ve düşüncelerini dile getirdi.

Batı Şeria'nın Beytullahim, El Halil, Nablus, Tulkerim, Selfit, Cenin, Tubas ve Kalkilya gibi diğer şehirlerinde de benzer eylemler gerçekleştirildi.

Mahmud Abbas’tan Yas İlanı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Heniyye'ye yönelik suikast sebebiyle ülke genelinde bir günlük yas ilan etti. Bu durum, toplumda büyük bir infiale yol açtı.

Olayın Arka Planı

Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere İran'ın başkenti Tahran'da bulunuyordu. 31 Temmuz tarihinde, İran Devrim Muhafızları Ordusu, Heniyye'nin kaldığı konuta saldırı düzenlendiğini açıkladı. Her ne kadar İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutsa da, İsrailli yetkililer olayla ilgili herhangi bir yorum yapmaktan kaçındı.

Heniyye, 6 Mayıs 2017 tarihinde Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine geçerek Siyasi Büro Başkanı olarak atanmıştı.

İLGİLİ HABERLER

Eylül ayında asgari ücrete 3000 TL zam müjdesi az önce geldi!

Gençlere faizsiz 2 yıl geri ödemesiz 48 ay vadeli kredi müjdesi! Bakan Göktaş canlı yayında açıkladı!

Mercedes yeni elektrikli CLA modeliyle elektrikli araç piyasasının içinden geçecek! Hem ucuz, hem ileri teknoloji hem de...

Sayıştay Başkanlığı ilanı Resmi Gazete'de yayımladı! Dolgun maaşlı personel alınacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Sofraya geldiği anda bitti! Pazar kahvaltısına ne yapsam diye düşünenlere mis gibi kaşık dökmesi tarifi

Türk Hava Yolları, lise mezunu 18.100 dolar maaş ile pilot alım ilanı açtı!

Bankalarda faiz depremi! Mevduat faizlerinde büyük yükseliş: 120 bin TL'ye maaş bağlıyor!

Gençlere faizsiz 2 yıl geri ödemesiz 48 ay vadeli kredi müjdesi! Bakan Göktaş canlı yayında açıkladı!

TSK Orduevi en az ilkokul mezunu işçi alımı İçin ilan yayımladı! Detaylar ve başvuru şartları

Belediye çalışanlarına büyük müjde maaşlara ek 25.550 TL promosyon!

Eylül ayında asgari ücrete 3000 TL zam müjdesi az önce geldi!

Sayıştay Başkanlığı ilanı Resmi Gazete'de yayımladı! Dolgun maaşlı personel alınacak

Mercedes yeni elektrikli CLA modeliyle elektrikli araç piyasasının içinden geçecek! Hem ucuz, hem ileri teknoloji hem de...

Kızılay'da yüksek maaş ile çalışma fırsatı! Kızılay KPSS'siz en az lise mezunu personel alım ilanını az önce açtı: Tıkla başvur

Bakanlık emekli için imzayı attı! Hem nakit promosyon verilecek hem de özel indirimler yapılacak!

Yeni zam oranı sabah açıklandı! Yüzde 24.73 zamma imzalar atıldı