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İsrail'in Şam'a Düzenlediği Hava Saldırısı İddiası

İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'da Mezze Mahallesi'ne hava saldırısı düzenlediği iddiası gündemde.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 17:20
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 17:20
İsrail'in Şam'a Düzenlediği Hava Saldırısı İddiası

İsrail'in Şam'daki Hava Saldırısı İddiası

İsrail'in, Suriye’nin başkenti Şam’da yer alan Mezze Mahallesi’ne hava saldırısı düzenlediği öne sürüldü. Suriye rejiminin resmi ajansı SANA tarafından yapılan haberde, İsrail'in Şam'ın güneyindeki bu bölgeyi hedef aldığı bildirildi.

Olayla ilgili olarak İsrail makamlarından henüz bir açıklama gelmedi. Ancak, daha önce de aynı bölgeye ait iki binayı hedef aldığı iddia edilmekteydi.

Özellikle 2011 yılında başlayan iç savaşın ardından, İsrail'in Suriye topraklarında zaman zaman İran destekli gruplar ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara yönelik saldırılar düzenlediği bilinmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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