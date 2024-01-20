İsrail'in Şam'a saldırdı: Saldırıda İran Devrim Muhafızları Ordusun'dan iki üst düzey yetkili öldürüldü

İsrail'in Şam'a yaptığı hava saldırısında, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı 2 üst düzey askeri yetkili yaşamını yitirdiği duyuruldu.

İsrail'in Şam'a saldırdı: Saldırıda İran Devrim Muhafızları Ordusun'dan iki üst düzey yetkili öldürüldü
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İsrail'in Şam'da sivilleri vurduğu hava saldırısında, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı iki üst düzey asker yaşamını yitirdi. İran devlet televizyonu, saldırıda Devrim Muhafızları Ordusu mensuplarının öldüğünü duyurdu.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'ne yakın olan "Nournews", saldırıda hayatını kaybedenlerin Devrim Muhafızları Ordusunun Kudüs Gücü İstihbarat Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Sadık Omidzade ve yardımcısı Hac Golam Muharrem olduğunu açıkladı. İranlı yetkililer, konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Suriye haber ajansı SANA ise, İsrail'in Mezze bölgesindeki bir sivil yerleşim yerine saldırdığını bildirdi.

İSRAİL'İN HAVA SALDIRISINDA DEVRİM MUHAFIZLARINDAN 4 KİŞİ ÖLDÜ

Şam'da gerçekleşen hava saldırısı sonucunda, İran güvenlik güçlerinden dört yüksek rütbeli kişi hayatını kaybetti. İran Devrim Muhafızları, saldırının arkasında İsrail'in olduğunu iddia etti ve dört askeri danışmanla birlikte bazı Suriyeli güçlerin de öldüğünü duyurdu. İsrail, konu hakkında açıklama yapmadı. İsrail, daha önce de Suriye'de İran ile bağlantılı hedeflere çok sayıda saldırı gerçekleştirmişti. 

Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e saldırı başlatmasının ardından çıkan İsrail-Gazze savaşıyla birlikte bu tür saldırılar arttı. İran'ın askeri, siyasi ve ekonomik olarak güçlü bir kurumu olan Devrim Muhafızları'nın üst düzey bazı isimlerinin 2011'de patlak veren iç savaş boyunca Suriye'de oldukları ve Devlet Başkanı Beşar Esad yönetimine isyancılara karşı destek verdikleri ifade ediliyor.


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