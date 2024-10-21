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İsrail'in Şam'da Hava Saldırısı İddiası

İsrail'in Şam'da düzenlediği öne sürülen hava saldırısında sivil kayıplar yaşandı.

Yayın Tarihi: 21.10.2024 20:00
Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 20:00
İsrail'in Şam'da Hava Saldırısı İddiası

İsrail'in Şam'daki Hava Saldırısı İddiası

İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan Mezze Mahallesi'nde bir araca hava saldırısı gerçekleştirdiği öne sürüldü.

SANA'nın Açıklaması

Suriye rejimi tarafından işletilen SANA haber ajansına göre, İsrail, yerel saatle 17.05'te bu hava saldırısını gerçekleştirdi. Saldırının hedefi olan araçtan dolayı iki sivil yaşamını yitirdi, üç sivil ise yaralandı. Ayrıca, saldırı sonrası bölgede önemli maddi hasar meydana geldiği bildirildi.

İsrail'den Ses Yok

Şu an itibarıyla, İsrail hükümeti tarafından bu saldırıya dair herhangi bir resmi açıklama yapılmış değil.

Tarihsel Arka Plan

İsrail, 2011 yılından bu yana Suriye'de devam eden iç savaş sürecinde, İran destekli gruplar ve Suriye ordusuna ait askeri hedeflere yönelik zaman zaman hava saldırıları düzenlemektedir.

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