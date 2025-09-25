İsrail'in Sana Hava Saldırılarında 8 Ölü, 142 Yaralı — Husiler Bildirdi

İsrail'in Sana Hava Saldırılarında 8 Ölü, 142 Yaralı

Husiler ve İsrail'den karşılıklı açıklamalar

ÖLÜ VE YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in başkent Sana'daki saldırılarında 8 kişinin öldüğünü, 142 kişinin yaralandığını bildirdi.

Husilere bağlı haber ajansı SABA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun Sana'ya yeni hava saldırıları düzenlediği hatırlatıldı.

Husilere bağlı el-Mesire televizyonunun haberinde, "İsrail'in Sana'ya yönelik hava saldırılarıyla Zahban elektrik santrali ve yerleşim mahallelerinin hedef alındığı" ifade edildi.

Haberde saldırıların vurduğu mahallelerin Muin, en-Nahdeyn ve Hadde bölgelerinde yer aldığı belirtildi.

Husiler kontrolündeki Yemen Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, saldırılarda 8 kişinin öldüğü ve 142 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, saldırıların gerçekleştiği mahallelerde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bilgisi paylaşıldı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise Husilere ait "askeri hedeflere yönelik geniş çaplı saldırı" düzenlendiği belirtildi.

Saldırılarda, Husilere ait sözde Genelkurmay Başkanlığı kontrol merkezi'nin de hedef alındığı ifade edildi.

Savunma Bakanı Yisrael Katz, Amerikan X şirketine ait sosyal medya platformundaki hesabından Sana'ya düzenlenen saldırı hakkında yazılı açıklama yaptı.

Katz, Sana'da "Husilere ait çok sayıda hedefi" bombaladıklarını ve çok sayıda insansız hava aracı (İHA) ile silah stoklarını imha ettiklerini savundu.

Husiler dün İsrail'in güneyindeki Eilat kentine patlayıcı yüklü İHA ile saldırı düzenlemiş ve onlarca kişi yaralanmıştı.