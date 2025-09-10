İsrail'in Sana ve Cevf'e Hava Saldırısı: 9 Ölü, 118 Yaralı

İsrail'in Sana ve Cevf'e düzenlediği hava saldırılarında 9 kişi öldü, 118 kişi yaralandı; kurtarma ekipleri enkaz altında arama çalışmalarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 10.09.2025 19:10
Güncelleme Tarihi: 10.09.2025 19:10
İsrail'in Sana ve Cevf'e Hava Saldırısı: 9 Ölü, 118 Yaralı

İsrail'in Sana ve Cevf'e Hava Saldırısı: 9 Ölü, 118 Yaralı

Yemen Sağlık Bakanlığı: İlk belirlemelere göre can kaybı ve yaralı sayıları

Yemen resmi haber ajansı SABA'nın aktardığına göre, İsrail ordusunun başkent Sana ve el-Cevf kentine düzenlediği hava saldırılarında, Yemen Sağlık Bakanlığı'nın ilk belirlemelerine göre 9 kişi hayatını kaybetti, 118 kişi yaralandı.

Açıklamada, sivil savunma ve kurtarma ekiplerinin yangınları söndürmek ve enkaz altında kalanları aramak için çalışmalarına devam ettiği vurgulandı.

Saldırılar kapsamında, başkentin merkezindeki Tahrir Mahallesi'nde bulunan sivil ve hizmet tesisleri ile konutların; Sana'nın güneybatısındaki 60. Cadde'deki sağlık kurumunun ve Cevf kentinin Hazm bölgesindeki hükümet kompleksinin hedef alındığı belirtildi ve bu saldırılar şiddetle kınandı.

İsrail'in iddiası

İsrail ordusu, son 48 saat içerisinde Suriye ve Katar'ın ardından Yemen'in başkenti Sana'ya da hava saldırısı düzenlemişti. Ordunun açıklamasında, Sana ve Cevf bölgelerinde Husilere ait hedeflere saldırı düzenlendiği; hedefler arasında askeri kamplar, Askeri Halkla İlişkiler Merkezi ve bir yakıt deposunun bulunduğu iddia edildi.

