İsrail'in Sarafand'daki Hava Saldırısında 3 Lübnan Askeri Hayatını Kaybetti

İsrail Ordusunun Sarafand'a Yönelik Saldırısı

İsrail ordusu, Lübnan'ın Sarafand bölgesinde bulunan bir askeri noktaya hava saldırısı düzenledi. Bu kanlı saldırıda 3 Lübnan askeri hayatını kaybetti.

Lübnan ordusu tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Sayda kentinin güneyindeki Sarafand'daki bir ordu merkezini hedef aldığı belirtildi. Açıklamada, "Düşman İsrail, Sarafand kasabasındaki bir ordu merkezini hedef aldı ve 3 askerin şehit olmasına neden oldu." ifadesine yer verildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığından gelen bilgilere göre ise, bu alçak saldırıda askeri bölgenin çevresindeki sivillerin de aralarında bulunduğu 17 kişi yaralandı.

Artan Can Kaybı

Son saldırıyla birlikte, 8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırıları sonucunda hayatını kaybeden Lübnan askeri sayısı 39'a yükseldi.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, 17 Kasım tarihinde yaptığı açıklamada, 8 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybeden Lübnan askeri sayısının 36'ya çıktığını duyurmuştu. Bu açıklama, daha önceki Hasbaya'da 2 Lübnan askerinin öldüğü saldırının ardından yapılmıştı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.