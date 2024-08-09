İsrail'in Sayda'da Saldırısı: Hamas Yetkilisi Hayatını Kaybetti

İsrail Hava Saldırısı Lübnan'ı Sarstı

İsrail ordusuna ait hava araçlarının, Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentinde gerçekleştirdiği bir saldırıda, Hamas yetkilisi Samir el-Hac hayatını kaybetti. Saldırının detaylarına göre, İsrail ordusu, Ayn el-Helva Mülteci Kampı yakınındaki Hasbaya kavşağı bölgesinde seyir halindeki bir araca iki füze isabet ettirdi.

Saldırının Sonuçları

Olay sonucunda, araçta bulunan Hamas yetkilisi el-Hac olay yerinde yaşamını yitirirken, saldırı esnasında bir benzin istasyonunda bekleyen 2 sivil, Nesim Nasr ve İman Avda, yaralandı.

Bu saldırı, bölgedeki gerilimi artıran gelişmeler arasında yer almakta ve uluslararası toplumda endişelere yol açmaktadır.

İsrail ordusuna ait hava araçlarının Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentinde bir araca düzenlediği saldırıda Hamas yetkilisi Samir el-Hac'ın öldüğü, 2 sivilin de yaralandığı bildirildi. İtfaiye ekipleri, araçta çıkan yangına müdahale etti.

İsrail ordusuna ait hava araçlarının Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentinde bir araca düzenlediği saldırıda Hamas yetkilisi Samir el-Hac'ın öldüğü, 2 sivilin de yaralandığı bildirildi. İtfaiye ekipleri, araçta çıkan yangına müdahale etti.

İsrail ordusuna ait hava araçlarının Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentinde bir araca düzenlediği saldırıda Hamas yetkilisi Samir el-Hac'ın öldüğü, 2 sivilin de yaralandığı bildirildi. İtfaiye ekipleri, araçta çıkan yangına müdahale etti.

İsrail ordusuna ait hava araçlarının Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentinde bir araca düzenlediği saldırıda Hamas yetkilisi Samir el-Hac'ın öldüğü, 2 sivilin de yaralandığı bildirildi. İtfaiye ekipleri, araçta çıkan yangına müdahale etti.