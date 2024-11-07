İsrail'in Sayda Saldırısında 3 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail Saldırısında Can Kaybı ve Yaralılar

Lübnan'ın Sayda kentinde, İsrail'in bir araca düzenlediği saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. Lübnan resmi ajansı NNA, saldırının Sayda'nın kuzey girişindeki Evveli askeri kontrol noktasına yakın bölgede gerçekleştiğini duyurdu.

Saldırının hemen ardından yol trafiğe kapatılırken, sivil savunma ekipleri hurdaya dönen araca ulaşarak yangını söndürdü. Saldırının meydana geldiği alanda, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) ait araçların da bulunduğu bildirildi. Bazı Barış Gücü askerlerinin de yaralandığı ve olay yerinde tedavi edildiği ifade edildi.

Lübnan Ordusunun Açıklaması ve Yaralılar

Lübnan ordusundan yapılan açıklamada, saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 7 kişinin yaralandığı kaydedildi. Yaralıların 3'ünün Lübnan vatandaşları, 4'ünün ise UNIFIL askerleri olduğu belirtildi. Açıklamada, "Sayda'daki Evveli kontrol noktasından geçerken bir aracı hedef alan İsrail düşmanı, içindeki 3 sivili öldürdü. Kontrol noktasındaki 3 asker ve UNIFIL'in Malezya birliğinin 4 üyesi yaralandı. Birliğe ait araçlar kontrol noktasından geçerken zarar gördü," ifadelerine yer verildi.

UNIFIL'den henüz konuya ilişkin bir açıklama gelmedi. Olayın ardından sivil savunma ekipleri hayatını kaybedenlerin naaşını Sayda Devlet Hastanesi'ne nakletti.

İsrail'in Saldırıları ve Can Kaybı İstatistikleri

İsrail ordusunun Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri kontrol altında çatışmalara devam ettiği bilinmektedir. Ordunun 23 Eylül'den itibaren Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgesine yönelik yüzlerce hava saldırısı düzenlediği kaydedildi. Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim tarihinden bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 3 bin 50 kişi hayatını kaybetti, 13 bin 658 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, 27 Eylül'de İsrail ordusunun Beyrut'a gerçekleştirdiği hava saldırısında yaşamını yitirdi. Öte yandan, Hizbullah, İsrail’e roket ve füzelerle karşılık verirken, İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerine yönelik saldırılarda büyük hasar rapor edilmediği bildirilmektedir.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da 100 binlerce insanın yerinden edildiği tahmin edilmektedir. Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye doğru göç dalgası devam etmekte; Lübnan hükümeti, yerinden edilen 553 binden fazla kişinin Suriye'ye göç ettiğini açıklamıştır.

İsrail'in, Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentinde bir araca düzenlediği saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. İsrail'in Sayda'nın kuzey girişindeki Evveli askeri kontrol noktası yakınlarında bir aracı hedef aldığını belirtti. Saldırının ardından yol trafiğe kapatılırken, hurdaya dönen araçta çıkan yangın sivil savunma ekiplerince söndürüldü.

İsrail'in, Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentinde bir araca düzenlediği saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. İsrail'in Sayda'nın kuzey girişindeki Evveli askeri kontrol noktası yakınlarında bir aracı hedef aldığını belirtti. Saldırının ardından yol trafiğe kapatılırken, hurdaya dönen araçta çıkan yangın sivil savunma ekiplerince söndürüldü.