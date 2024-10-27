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İsrail'in Sayda'ya Hava Saldırısında Can Kaybı 10'a Yükseldi

İsrail'in Lübnan'ın Sayda ilçesine düzenlediği hava saldırısında 10 kişi yaşamını yitirdi, 25 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 27.10.2024 20:54
Güncelleme Tarihi: 27.10.2024 20:54
İsrail'in Sayda'ya Hava Saldırısında Can Kaybı 10'a Yükseldi

İsrail'in Sayda'ya Düzenlediği Saldırıda Hayatını Kaybedenlerin Sayısı Artıyor

İsrail'in, Lübnan'ın güneyinde yer alan Sayda ilçesine gerçekleştirdiği hava saldırısında can kaybı 10'a yükseldi. Bu saldırıda 4 çocuk da dahil olmak üzere 10 kişi hayatını kaybetti.

Saldırı ve Sonuçları

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Sayda'da bir bölgeye yapılan saldırıda çok sayıda bina hasar gördü. Saldırı sırasında çevrede bulunan binalarda yaşayan kişiler tahliye edildi. Ölü sayısının artması ve yaralıların sayısının da 25'i bulması endişeleri artırdı.

Olay Anında Yaşananlar

Saldırı sırasında bir binada bulunan Lübnanlı vatandaş Şalan ez-Zeyn, öğle saatlerinde 3 patlama sesi duyduklarını ve evdeki eşyaların üzerlerine düştüğünü ifade etti. Ayrıca, Zeyn'in annesi ve kız kardeşi hafif yaralandı. Olay sonrası Zeyn, "Bu düşman, Gazze'de, Lübnan'da, Irak'ta hep bunu yapıyor. Tarihi boyunca hep böyle korkak ve cani olmuştur," dedi.

Sağlık Bakanlığı'ndan Açıklama

Lübnan Sağlık Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada, olayın hemen öncesinde bir uyarı yapılmadığını belirtmişti. Bakanlık, Sayda'daki saldırıda 8 kişinin hayatını kaybettiğini ve 25 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

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