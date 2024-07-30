İsrail'in Sde Teiman Askeri Üssü: Gizli İşkencelerin Merkezinde

İsrail'in Gizli Hapishanesi: Sde Teiman

Sde Teiman Askeri Üssü, son dönemde Gazze'den alıkonulan Filistinlilere uygulanan cinsel istismar ve işkence iddialarıyla yeniden dikkat çekiyor. Bu üssün insani açıdan son derece kötü koşullarda tutulduğu belirtiliyor.

İşkencenin Ortaya Çıkışı

İsrail'in KAN televizyonunun yayımladığı, 9 askerin cinsel işkence ve darp suçlamaları ile gözaltına alındığını bildirmesiyle birlikte, işkence iddialarına dair soruşturmalar başlatıldı. Sde Teiman’ın tarihsel bağları, 1949-50 yıllarında Yemen'den İtalya'ya getirilen Yahudilere kadar uzanıyor.

Alıkoyma Koşulları

İsrail Sivil Haklar Derneği (ACRI), Sde Teiman'daki insanlık dışı alıkonulma koşullarını açığa çıkaran bir rapor yayınladı. Rapor, alıkonulan Filistinlilere yemek verilmediğini veya elleri ve gözleri bağlı hallerinde yemek yedirmek zorunda bırakıldıklarını vurguluyor.

Hukuki Mücadele

ACRI, Sde Teiman'ın kapatılması için İsrail Yüksek Mahkemesi'nde dilekçe sunarak, alıkonulanların haklarının ihlal edildiğini ve insanlık onuruna aykırı muameleye maruz kaldığını belirtti. Dilekçede, "Alıkonulanlar için asgari insani şartların sağlanmadığı takdirde bizler de insan olmayacağız" ifadelerine yer verildi.

Tanıklıklar ve İddialar

"Birim 100" adlı askeri birimin üssünde alıkonulanlara yönelik şiddet içeren uygulamalarla ilgili tanıklıklar ortaya çıktı. Bir asker, pimi çekilmiş el bombalarının Filistinlilere atıldığını ve bazı Filistinlilerin ağır yaralandığını aktardı. Üstelik, 7 Ekim'den bu yana tutulan 36 Filistinli esirin hayatını kaybettiği bildiriliyor.

Henüz Sde Teiman'da tutulan Filistinli sayısına ilişkin resmi bir açıklama yapılmamışken, insan hakları ihlalleriyle dolu bu üssün geleceği belirsizliğini koruyor.