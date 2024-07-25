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İsrail'in Serbest Bıraktığı Filistinli Esirler, Ağır İşkencelere Maruz Kaldı

Alıkonulan Filistinliler, insanlık dışı işkence ve kötü muameleye maruz kaldıklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 23:43
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 23:43
İsrail'in Serbest Bıraktığı Filistinli Esirler, Ağır İşkencelere Maruz Kaldı

İsrail'in Serbest Bıraktığı Esirler Açıklamalarda Bulundu

Muhammed Yahya el-Levh, serbest bırakıldıktan sonra yaptığı açıklamada, "Alıkonduğumuz an itibarıyla ellerimiz ve ayaklarımız kelepçelendi ve gözlerimiz bağlandı. Gün boyunca elektrik şoku gibi işkenceler gördük" dedi.

İşkence ve Kötü Muamele Detayları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik gerçekleştirdiği operasyonlar sırasında alıkoyduğu 6 Filistinliyi, Deyr el-Belah'taki Kissufim askeri bölgesinde serbest bıraktı. Serbest kalan Muhammed Adil Abu Şaar, "İşleme bir an bile durmadı. Silah ve copla vurdular" ifadelerini kullandı.

Uzuv Ampüteleri ve Saldırılar

Bir diğer serbest bırakılan Filistinli, Muhammed ez-Zeanin, "İsrail askerleri, üzerimize vahşi köpekler saldı ve 150'nin üzerinde esirin uzuvlarının ampüte edildiğini gördüm" şeklinde konuştu.

Kadın Esirlerin Durumu

Serbest bırakılan kadınlardan Fethiye Ebu Musa, alıkonulduğu süre boyunca "Yeterli yiyecek ve temizlik malzemesi bulamadık, 45 gün boyunca aşağılandık" dedi.

Hamas'tan Tepkiler

Hamas, yazılı bir açıklama yaparak, "Masum sivillere karşı gerçekleştirilen bu insanlık dışı işkencelerin durması gerekiyor" ifadelerini kullandı. Açıklamada, sağlıklarının bozulmasına dikkat çekildi.

İsrail hapishanelerindeki bu durumun bir an önce sona ermesi ve binlerce Filistinli esirin kurtarılması gerektiği vurgulandı.

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