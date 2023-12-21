İsrail'in şiddeti bitmiyor: Han Yunus'a yapılan saldırılarda en az 55 kişi yaşamını yitirdi

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor. İsrail, Gazze'nin güneyinde bulunan Han Yunus şehrini ağır bombardımana tutuyor. Filistin'in resmi haber kaynağı WAFA, İsrail askerlerinin Han Yunus'a son bir günde yaptığı hava saldırılarında 55 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

İsrail'in şiddeti bitmiyor: Han Yunus'a yapılan saldırılarda en az 55 kişi yaşamını yitirdi
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İsrail, Gazze'ye yönelik hava ve kara saldırılarını artırıyor. Güneydeki Han Yunus şehri, dünden beri ağır bombardımana maruz kalıyor. İsrail, dünyanın ateşkes taleplerini ve Gazze'deki insani durumun kötüleşmesini görmezden gelerek, Gazze'nin hem kuzeyine hem de güneyine saldırmaya devam ediyor.

Filistin'in resmi haber kaynağı WAFA, İsrail askerlerinin Han Yunus'a son bir günde yaptığı hava saldırılarında 55 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

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