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İsrail'in SİHA Saldırısında 14 Kişi Yaralandı

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki SİHA saldırısında 14 kişi yaralandı, yaralı sayısı 178'e yükseldi.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 22:25
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 22:25
İsrail'in SİHA Saldırısında 14 Kişi Yaralandı

İsrail'in Lübnan'a Yönelik SİHA Saldırıları Devam Ediyor

Lübnan'ın güney bölgesinde yürütülen işgal operasyonlarına devam eden İsrail ordusunun düzenlediği silahlı insansız hava aracı (SİHA) saldırısında 14 kişi yaralandı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, nebatiye bölgesinde bir kamyonetin hedef alındığı saldırıda 14 Lübnanlının yaralandığını duyurdu.

Ateşkes Anlaşmasına Aykırı

Lübnan resmi haber ajansı NNA, Nebatiye Fevka beldesinde gerçekleşen saldırının ardından bu bölgedeki yaralıların sayısının arttığını bildirirken, İsrail'in ateşkes anlaşmasına karşı olarak sivil yerleşimlere saldırı düzenlediğini belirtti.

Yapılan saldırılar sonucu yaralananların toplam sayısı, 178'e ulaştı. 26 Ocak 2023'te Lübnan ile varılan ateşkes anlaşması gereği, İsrail ordusunun işgal altındaki bölgeden çekilmesi gerekiyordu. Ancak, bu çekilme süreci 60 günü aşmış durumda.

Uluslararası Toplumdan Tepki

Lübnanlı yetkililer, bu sürenin dolmasına rağmen çekilmeyen İsrail'e karşı ABD ve Fransa gibi ülkelerden tedbirler ve diplomatik baskı talep etti. ABD, Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşmasının 18 Şubat'a kadar uzatıldığını duyurdu. Lübnan Başbakanı Necib Mikati de, İsrail işgalinin sona ermesi için öngörülen sürecin uzatılmasını kabul ettiklerini açıkladı.

Saldırılar sonucunda, 26 Ocak tarihinden itibaren öldürülenlerin sayısı 26'ya yükseldi. Bu olaylar, bölgedeki tansiyonu artırırken, uluslararası diplomatik müdahale gereksinimini yeniden ön plana çıkardı.

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