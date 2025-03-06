İsrail'in SİHA Saldırısında 2 Lübnan Vatandaşı Yaralandı

İsrail ordusunun Lübnan'da düzenlediği SİHA saldırısında 2 kişi yaralandı. Saldırı, ateşkes anlaşmasına rağmen gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 06.03.2025 19:10
Güncelleme Tarihi: 06.03.2025 19:10
İsrail'in SİHA Saldırısında 2 Lübnan Vatandaşı Yaralandı

İsrail Ordusundan SİHA ile Yaralayan Saldırı

İsrail ordusunun, Lübnan sınırında bulunan Kefr Killa beldesinde gerçekleştirdiği silahlı insansız hava aracı (SİHA) saldırısında 2 Lübnan vatandaşı yaralandı.

Kefr Killa'daki Olay Detayları

Lübnan basınında yer alan haberlere göre, Mercayun ilçesina bağlı Kefr Killa beldesinde, İsrail ordusuna ait SİHA'nın 2 kişiyi hedef aldığı ve bu kişilerin demir toplamakta olduğu bildirildi. Saldırı sırasında ses bombası kullanıldığı da aktarıldı.

Ateşkes Anlaşmasına Rağmen İhlaller

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024 tarihinde yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen, İsrail güçlerinin bu anlaşmayı sıkça ihlal ettiği gözlemleniyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı, ateşkesin sağlanmasının ardından yapılan saldırılarda en az 82 kişinin hayatını kaybettiğini ve 279 kişinin yaralandığını açıkladı.

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