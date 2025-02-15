İsrail'in SİHA Saldırısında 3 Ölü: Lübnan'da Gerginlik Tırmanıyor

İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği SİHA saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 22:08
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 22:08
İsrail'in SİHA Saldırısında 3 Ölü: Lübnan'da Gerginlik Tırmanıyor

İsrail'in SİHA Saldırısı: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail, Lübnan'ın güneyine düzenlediği silahlı insansız hava aracı (SİHA) saldırısında 3 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Bu olay, ülkede gerginliğin artmasına neden oldu.

Lübnan haber ajansı NNA'nın bildirdiğine göre, saldırı Nebatiye ilçesine bağlı Carcua beldesi yakınlarında bir araca gerçekleştirildi. Yerel medya, saldırının İklim Tuffah bölgesine yönelik yapıldığını ve neticesinde 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin ise yaralandığını aktardı.

İsrail Ordusundan Açıklama

İsrail ordusu, Hizbullah’ın Lübnan’ın güneyindeki bir hava birimini hedef aldıklarını iddia etti. Açıklamada, hedef alınan kişinin, Hizbullah’a ait insansız hava araçlarının İsrail’e fırlatılmasında kilit bir rol oynadığı belirtildi. Söz konusu şahsın, son haftalarda Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşmasını ihlal eden faaliyetlerde bulunduğu ileri sürüldü.

Ateşkes Anlaşması Gerginliği Artırıyor

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te bir ateşkese varılmıştı. Bu ateşkes kapsamında İsrail ordusunun 60 gün içerisinde Lübnan'ın güneyindeki işgal ettiği bölgelerden çekilmesi gerekiyordu. Ancak İsrail, Lübnan ordusunun bölgede "tam olarak yerleşmediğini" öne sürerek, işgal süresini 18 Şubat'a kadar uzatmıştı.

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