İsrail'in SİHA Saldırısında Lübnan'da 2 Ölü

İsrail'in Lübnan'da gerçekleştirdiği SİHA saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti. Saldırının detayları ve ateşkes ihlalleri gündemde.

Yayın Tarihi: 27.02.2025 20:22
Güncelleme Tarihi: 27.02.2025 20:22
İsrail'in SİHA Saldırısında Lübnan'da 2 Ölü

İsrail'in Lübnan'a Yönelik Saldırısı

İsrail'in Lübnan'ın doğusundaki Hermel kentinde bir araca düzenlediği SİHA saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti. Lübnan resmi ajansı NNA'nın bildirdiğine göre, Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, İsrail'in Hermel'de bir araca hedef alarak iki kez vurduğunu belirtti.

Hayatını Kaybedenler ve Hedef Alınan Araç

Saldırı sonucunda hayatını kaybedenlerden birinin Hizbullah üyesi Mehdi Şahin olduğu ifade edildi. Ayrıca, Lübnan basınında yer alan haberlere göre, saldırının bir kamyoneti hedef aldığı kaydedildi.

Önceki Saldırı ve Son Gelişmeler

İsrail, bir gün önce de Hermel'in El-Kasr beldesine bağlayan yol üzerinde bir aracı SİHA ile vurmuş, bu saldırıda 1 kişi ölmüş ve 1 kişi yaralanmıştı.

Ateşkes ve İhlaller

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te bir ateşkese varılmıştı. Bu ateşkes kapsamında İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgelerden 60 gün içinde çekilmesi gerekiyordu. Ancak İsrail, Lübnan ordusunun ülkenin güneyinde tam kontrolü sağlamadığını öne sürerek işgal süresini 18 Şubat'a kadar uzatmıştı.

İsrail ordusunun çekildiği 11 bölgede 19 Şubat'ta Lübnan askerleri konuşlanırken, İsrail sınır hattındaki 5 noktada işgalin devam edeceği açıklamalarını yaptı. Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, ateşkesin ardından İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda toplam 82 kişi hayatını kaybederken, 270 kişi yaralandı. Lübnanlı yetkililer, İsrail'in sürdürdüğü saldırıların ateşkesi ihlal ettiğini vurguluyor.

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