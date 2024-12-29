İsrail'in Suikast İddiası: Hamas Lideri Heniyye Tahran'da 'Hassas Bomba' ile Öldürüldü

İsrail'in Suikast Operasyonu Gün Yüzüne Çıktı

İsrail'in Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi Tahran'da öldürdüğüne dair iddialar gündeme bomba gibi düştü. Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Heniyye, İran'ın başkenti Tahran'da misafir kaldığı konukevindeki odasına önceden yerleştirilen 'hassas bomba' ile hedef alındı.

Mossad'ın Uzun Süreli İzleme Operasyonu

Haberde, Mossad'ın, Heniyye'nin Tahran'daki hareketlerini aylarca takip ettiği ve aynı konukevinde konakladığını belirlediği ifade ediliyor. Suikastın oldukça titiz bir plan dahilinde gerçekleştirildiği vurgulanırken, kaynaklar, bu operasyonun İsrail'in 'en karmaşık ve hassas' görevlerinden biri olduğu görüşünü belirtiyor.

Operasyondaki Zorluklar

Suikast akşamı, Heniyye'nin kaldığı odanın klimasındaki arızanın operasyonu tehdit ettiği belirtiliyor. Eğer bakım ekibi arızayı çözmeseydi, Heniyye’nin odadan çıkması gerekiyordu. Bu durum, planın başarısız olma olasılığını artırıyordu.

Heniyye'nin Son Anları

Heniyye, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere Tahran'daydı. 31 Temmuz'da düzenlenen suikast sonrasında hayatını kaybetti. İsrail Savunma Bakanı Katz ise, 23 Aralık'ta yaptığı açıklamada, bu suikastı Tel Aviv'in gerçekleştirdiğini ilk kez doğrulamıştı.