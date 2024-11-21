İsrail'in Sur'daki Saldırılarında 16 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail'in Sur Kentinde Şiddetli Saldırı

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinde gerçekleştirdiği saldırılar sonucunda 16 kişi hayatını kaybetti. Lübnan Sağlık Bakanlığı, Sur şehrindeki Mareke ve Şatiyye beldelerine yönelik düzenlenen saldırıların bilançosunu açıkladı.

Mareke ve Şatiyye'deki Yıkım

Dün, Mareke beldesine yapılan hava saldırılarında 4 kişinin öldüğü bildirilirken, yaşamını yitirenlerin sayısının 13'e ve yaralı sayısının ise 44'e yükseldiği kaydedildi. Şatiyye beldesinde gerçekleştirilen bir başka hava saldırısında ise 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 5 kişinin yaralandığı bildirildi. Bakanlık, bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Hizbullah ile Süren Çatışmalar

İsrail'in Lübnan'daki saldırıları, Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten bu yana devam eden çatışmaların bir parçası olarak görülüyor. İsrail ordusu 23 Eylül'den bu yana Lübnan'ın güney kentleri ile Bekaa ve Baalbek bölgelerine çok sayıda hava saldırısı düzenledi. Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 3 bin 558 kişi yaşamını yitirirken, 15 bin 123 kişi yaralandı.

Yerinden Edilenler ve Gözlem

Birleşmiş Milletler'in verilerine göre, İsrail'in saldırıları sonucunda Lübnan'da 1 milyon 400 binden fazla kişi yerinden edildi. Lübnan hükümeti ise, bu göçlerin 610 binden fazlasının Suriye'ye gerçekleştiğini bildirdi. Bu durum, başkent Beyrut'a ve kuzeye doğru ciddi bir göç dalgasına yol açtı.

İsrail ordusu, Hizbullah'a karşı yürüttüğü operasyonlara devam ederken, çatışmaların etkileri her geçen gün daha fazla hissediliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.