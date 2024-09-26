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İsrail'in Sur Kentine Hava Saldırıları: 3 Ölü, 17 Yaralı

İsrail'in Lübnan'ın Sur kentine düzenlediği hava saldırılarında 3 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 14:19
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 14:19
İsrail'in Sur Kentine Hava Saldırıları: 3 Ölü, 17 Yaralı

İsrail'in Hava Saldırıları Kayıplara Neden Oldu

Lübnan'ın güneyinde yer alan Sur kentine yönelik düzenlenen hava saldırılarında 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 17 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Bu saldırılar, Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile gündeme geldi.

Hedef Alınan Bölgeler

İsrail'in savaş uçakları, Sur'a bağlı Kana, Kadmus, Burc eş-Şimali, Hanavey ve Kıleyle beldelerini hedef aldı. Açıklamada, belirtilen bölgelerdeki hava saldırılarının yol açtığı kayıplar duyuruldu.

Son Gelişmeler

İsrail ordusu, 23 Eylül'den bu yana Lübnan'ın güney bölgelerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek alanlarına yüzlerce hava saldırısı gerçekleştirdi. Lübnan yetkililerine göre, bu intensif bombardımanlar sonucunda en az 657 kişi hayatını kaybetti ve 150 binden fazla insan yerinden oldu.

Göç Dalgası Sürüyor

Şiddetli hava saldırıları neticesinde, Lübnan'ın güneyinden başkent Beyrut ve kuzeye doğru göç hareketleri devam etmektedir. Ülke içinde yaşanan bu hareketlilik, kriz ortamının büyüdüğüne işaret ediyor.

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