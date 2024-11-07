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İsrail'in Sur Kentine Hava Saldırısı: 14 Yaralı

İsrail, Lübnan'ın Sur kentine düzenlediği saldırılarda 14 kişiyi yaraladı, toplam ölü sayısı 3 bin 50'yi buldu.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 19:45
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 19:45
İsrail'in Sur Kentine Hava Saldırısı: 14 Yaralı

İsrail’in Hava Saldırıları Sur Kentini Vurdu

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine hava saldırısı düzenleyerek 14 kişinin yaralanmasına sebep oldu. Ülkenin resmi haber ajansı NNA tarafından aktarılan bilgilere göre, İsrail’in savaş uçakları bölgedeki bombardımanlarına devam ediyor.

Yerel Mahalleler Hedefte

Özellikle el-Asar Mahallesi’nin hedef alındığı belirtilen hava saldırılarında, 12 kişi yaralandı ve arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Sur kentindeki bir lokantanın bombalanması sonucu da iki kişi yaralandı.

Hava Saldırıları Sırasında Diğer Bölgelere Etki

İsrail ordusu, ayrıca Alma eş-Şaab beldesine de hava saldırıları gerçekleştirdi. Saldırılarda Sur kenti ile Bekaa bölgesinde, tahliye edilen iki evin de bombalanarak yerle bir olduğu ifade edildi.

Ölü ve Yaralı Sayısı Artıyor

8 Ekim 2023'ten itibaren İsrail ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmaların sonucu olarak, Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, toplam ölü sayısı 3 bin 50’ye ulaştı. Bu ölülerin 104’ü çocuk, 194’ü ise kadın. Ayrıca, toplamda 13 bin 658 kişi de yaralandı.

Yerinden Edilenlerin Sayısı Artıyor

İsrail bombardımanları nedeniyle, Lübnan’da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor. Hükümetin verilerine göre, yerinden edilen 553 binden fazla kişi Suriye’ye göç etmek zorunda kaldı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’a göre, İsrail ordusunun Beyrut’a düzenlediği saldırılarda önemli kayıplar yaşandı. Bu saldırılara karşılık olarak Hizbullah, İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor.

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