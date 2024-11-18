DOLAR
34,42 -0,1%
EURO
36,25 -0,2%
ALTIN
2.848,68 -0,4%
BITCOIN
3.091.035,95 -0,21%

İsrail'in Sur Saldırısında 11 Ölü, 48 Yaralı

İsrail'in Lübnan'ın Sur kentine düzenlediği saldırılarda 11 kişi öldü, 48 kişi yaralandı. Sağlık Bakanlığı verileri felaket boyutunu gözler önüne serdi.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 02:12
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 02:12
İsrail'in Sur Saldırısında 11 Ölü, 48 Yaralı

İsrail'in Saldırıları Sonucu Can Kayıpları Artıyor

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine gerçekleştirdiği saldırılarda 11 kişi hayatını kaybetti ve 48 kişi yaralandı. Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan gelen bilgilere göre, bu acı olay dün akşam saatlerinde yaşandı.

Hizbullah ile Gergin Çatışmalar Devam Ediyor

8 Ekim 2023'ten bu yana Hizbullah ile yapılan kontrolsüz çatışmalar devam ederken, İsrail ordusu 23 Eylül'den bu yana Lübnan'ın güney kentleri, Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı uyguladı. Bu süreçte, Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre toplam 3,481 kişi hayatını kaybetti ve 14,786 kişi yaralandı. Ölenlerin arasında 896 kadın ve çocuk, ayrıca 210 sağlık çalışanı da bulunuyor.

İsrail ve Hizbullah Arasındaki Tansiyon

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlenen hava saldırısında öldürüldü. Bunun üzerine Hizbullah da İsrail'e roket ve füzelerle karşılık vermeye başladı. Ancak İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerine yönelik bu saldırılarda büyük hasar bildirilmedi.

Yerinden Edilenlerin Sayısı Artıyor

İsrail bombardımanları nedeniyle Lübnan'da 100 binden fazla kişi yerinden edildi. Başkent Beyrut başta olmak üzere ülkenin güney kesimlerinden kuzeye göç edenlerin sayısı artıyor. Birleşmiş Milletler'in verilerine göre, İsrail'in saldırıları sonucunda Lübnan'dan 1 milyon 400 binden fazla kişi yerinden edildi. Lübnan hükümeti ise bu kişilerin 600 binden fazlasının Suriye’ye göç ettiğini açıkladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

4A-4B'lilerin hayalleri suya düşecek! Milyonlara düşük artış verilecek

Türkiye’nin en yoksul illeri açıklandı! Listenin başında bakın hangi il var

Asgari ücret zammı açıklaması Bakan Şimşek’ten geldi! O cümle herkesi kahredecek

Konut ve işyeri elektrik faturaları için Resmi Gazete’de yeni karar! 5 bin kwh ile sınırlandırıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
KKTC'nin 41. Kuruluş Yıl Dönümü Brüksel'de Coşku ile Kutlandı
2
İsrail'in Sur Saldırısında 11 Ölü, 48 Yaralı
3
Gabon'da Anayasa Değişikliği Referandumunda %91,80 Evet Oyu Çıktı
4
Hatay'da Trafik Kazasında Yaralanan Sürücü Hayatını Kaybetti
5
AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanlığına Taşlı Saldırı: Camlar Kırıldı
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya'da Lula da Silva ile Görüştü
7
İsrail'in Beyrut Saldırılarında Ölü Sayısı 6'ya Yükseldi

Asgari ücret zammı açıklaması Bakan Şimşek’ten geldi! O cümle herkesi kahredecek

SGK’dan dev karar! Geri ödeme listesinden çıkartılan alet geri geliyor

18 yaşını dolduran kadına dev destek! 100.000 TL- 400.000 TL geri ödemesiz verilecek

Devletten desteğin feriştahı geldi! İşte Yatırımları kanatlandıracak gelişme

Para gönderenlere müjde! Tüm ücretler ve saat sınırı kaldırıldı

Konut ve işyeri elektrik faturaları için Resmi Gazete’de yeni karar! 5 bin kwh ile sınırlandırıldı

Devlet Destek Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı: 252 Milyon Lira Ödeme Yapıldı

Yüzde 30- 40 zam açıklandı! Ocak ayında yüzde 12’lik refah payı detayı!

MEB'den öğrencilere ve ebeveyne müjde! "Aile Okulu" ile öğrenci başarısına aile desteği

Türkiye’nin en yoksul illeri açıklandı! Listenin başında bakın hangi il var

4A-4B'lilerin hayalleri suya düşecek! Milyonlara düşük artış verilecek

Emeklilik hayali kuranlar dikkat! Borçlu olan siz çıkabilirsiniz!