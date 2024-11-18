İsrail'in Sur Saldırısında 11 Ölü, 48 Yaralı

İsrail'in Saldırıları Sonucu Can Kayıpları Artıyor

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine gerçekleştirdiği saldırılarda 11 kişi hayatını kaybetti ve 48 kişi yaralandı. Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan gelen bilgilere göre, bu acı olay dün akşam saatlerinde yaşandı.

Hizbullah ile Gergin Çatışmalar Devam Ediyor

8 Ekim 2023'ten bu yana Hizbullah ile yapılan kontrolsüz çatışmalar devam ederken, İsrail ordusu 23 Eylül'den bu yana Lübnan'ın güney kentleri, Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı uyguladı. Bu süreçte, Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre toplam 3,481 kişi hayatını kaybetti ve 14,786 kişi yaralandı. Ölenlerin arasında 896 kadın ve çocuk, ayrıca 210 sağlık çalışanı da bulunuyor.

İsrail ve Hizbullah Arasındaki Tansiyon

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlenen hava saldırısında öldürüldü. Bunun üzerine Hizbullah da İsrail'e roket ve füzelerle karşılık vermeye başladı. Ancak İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerine yönelik bu saldırılarda büyük hasar bildirilmedi.

Yerinden Edilenlerin Sayısı Artıyor

İsrail bombardımanları nedeniyle Lübnan'da 100 binden fazla kişi yerinden edildi. Başkent Beyrut başta olmak üzere ülkenin güney kesimlerinden kuzeye göç edenlerin sayısı artıyor. Birleşmiş Milletler'in verilerine göre, İsrail'in saldırıları sonucunda Lübnan'dan 1 milyon 400 binden fazla kişi yerinden edildi. Lübnan hükümeti ise bu kişilerin 600 binden fazlasının Suriye’ye göç ettiğini açıkladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.