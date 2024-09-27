İsrail'in Suriye'deki Askeri Noktaya Hava Saldırısı İddiası

İsrail'in Suriye'de Gerçekleştirdiği Hava Saldırısı

İsrail'in, Suriye'de Lübnan sınırındaki bir askeri noktaya hava saldırısı gerçekleştirdiği iddia edildi. Suriye rejiminin haber ajansı SANA'nın aktardığı bilgilere göre, başkent Şam'ın kırsalında yer alan Kufeyir Yabus köyü çevresinde saat 01.35'te bir askeri noktanın İsrail hava saldırısına hedef olduğu öne sürüldü.

Saldırıda Hayatını Kaybeden Askerler

Hedef alınan askeri noktanın, Lübnan sınırında olduğu belirtilirken, saldırıda 5 askerin hayatını kaybettiği kaydedildi. Ancak İsrail makamlarından olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Suriye'deki Durum

Şam ve çevresinde, Suriye ordusu, İran destekli gruplar ve Lübnan Hizbullahı unsurlarının varlığı dikkat çekiyor. Olayların gerçekleştiği bölge, iç savaşın patlak verdiği 2011 yılından bu yana İsrail'in zaman zaman hedef aldığı önemli noktalar arasında yer alıyor.