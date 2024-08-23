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İsrail'in Suriye'deki Hava Saldırısı İddiası

İsrail'in Hama'daki askeri noktalara düzenlediği hava saldırısı iddiaları gündeme geldi.

Yayın Tarihi: 23.08.2024 20:58
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 20:58
İsrail'in Suriye'deki Hava Saldırısı İddiası

İsrail'den Suriye'nin Hama Bölgesine İddia Edilen Hava Saldırısı

İsrail'in, Suriye'nin orta kesiminde yer alan Hama şehrindeki İran yanlısı gruplara ve Suriye ordusuna ait bir dizi askeri noktaya hava saldırısı düzenlediği öne sürüldü.

Saldırının hedefleri

Söz konusu saldırılarla ilgili olarak, Suriye yönetimine yakın sosyal medya hesaplarından gelen bilgilere göre, İsrail savaş uçakları Hama'nın güneyinde bulunan Askeri Bilimsel Araştırma Merkezi ve Hattap askeri mühimmat deposunu, ayrıca batısındaki 47. Tugay Üssü'nü hedef aldı.

Resmi açıklamalar yok

Bu iddialar hakkında, hem İsrail hükümetinden hem de Suriye yönetiminden henüz herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Ancak, İsrail'in 2011 yılında başlayan iç savaşın ardından Suriye'deki İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara aralıklı olarak hava saldırıları gerçekleştirdiği biliniyor.

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