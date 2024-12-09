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İsrail'in Suriye Hava Saldırıları: Meşrulaştırma Çabaları Devam Ediyor

İsrail, Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'ye düzenlediği hava saldırılarını meşrulaştırmak için çeşitli iddialarda bulunuyor.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 12:10
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 12:10
İsrail'in Suriye Hava Saldırıları: Meşrulaştırma Çabaları Devam Ediyor

İsrail'in Suriye'ye Yönelik Hava Saldırıları Artıyor

İsrail ordusu, Baas rejiminin ve Esed ailesinin devrilmesinin ardından Suriye'ye yönelik hava saldırılarını hızlandırdı.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, İsrail ordusu, dün ve bu sabah Suriye'ye onlarca hava saldırısı gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Saar'dan Açıklamalar

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, başta Suriye'deki gelişmeler olmak üzere güncel meseleler hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Saldırıların meşrulaştırılmasına yönelik çabalarda bulunan Saar, "Bizim tek ilgi alanımız İsrail ve vatandaşlarının güvenliğidir. Bu yüzden, 'aşırılık yanlılarının eline geçmesin diye' kalan kimyasal silahlar veya uzun menzilli füzeler ve roketler gibi stratejik silah sistemlerine saldırdık," ifadelerini kullandı.

Saar, Suriye'deki gelişmeleri gerekçe göstererek İsrail ordusunun işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeyi ele geçirmesinin "sınırlı ve geçici bir adım" olduğunu iddia etti.

Ayrıca, Tel Aviv ile Hamas arasında esir takası müzakerelerinin dolaylı olarak devam ettiğini belirten Saar, daha fazla ayrıntı paylaşmadı.

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