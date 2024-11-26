İsrail'in Suriye'nin Humus İlinde Hava Saldırısı İddiası

Suriye'nin Humus İlinde İddialar Gündemde

Suriye'nin orta kesiminde bulunan Humus iline yönelik İsrail tarafından hava saldırısı düzenlendiği iddia edildi. Beşşar Esed rejiminin haber ajansı SANA, İsrail güçlerinin Humus'a bağlı Karyetin beldesini hedef aldığını öne sürdü.

Resmi Açıklama Yok

Ayrıca, söz konusu saldırıya ilişkin İsrail tarafından henüz herhangi bir resmi açıklama yapılmadığı bildirildi.

Askeri Varlık ve Geçmişteki Saldırılar

Humus ilinde Hizbullah ve İran destekli grupların yoğun bir varlık gösterdiği biliniyor. İsrail, 2011 yılında Suriye iç savaşının başlamasından bu yana, zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri üs ve noktalara saldırılar düzenlemektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.