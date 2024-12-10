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İsrail'in Suriye'ye Saldırıları: Uluslararası Tepkiler ve Gelişmeler

İsrail'in Suriye'deki işgali ve saldırılarına karşı uluslararası tepkiler artıyor. Arap ülkeleri bir araya geliyor.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 20:37
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 20:37
İsrail'in Suriye'ye Saldırıları: Uluslararası Tepkiler ve Gelişmeler

İsrail'in Suriye'ye Saldırılarına Uluslararası Tepkiler

İsrail'in 8 Aralık'ta yaptığı yoğun hava saldırıları ve işgal girişimleri, Suriye'nin egemenlik haklarına yönelik ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Golan Tepeleri'ni 1967 yılından beri işgal altında tutan Tel Aviv, Esed rejiminin çökmesiyle birlikte tampon bölgeyi ele geçirmiştir. Bu durum, bölgedeki gerilimleri artırarak, hem bölgesel hem de uluslararası alanda tepkilere yol açmıştır.

Birleşmiş Milletler'in Tepkisi

BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, İsrail'in 1974 yılına ait Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşmasını ihlal ettiğini belirtti. Pedersen, olayları hayretle karşıladıklarını ifade ederek, "Söylediklerimiz, 1974'teki anlaşmanın ihlali olduğu" dedi.

Arap Birliği ve Diğer Ülkelerin Açıklamaları

Arap Birliği, bu durumu "modern tarihinin en önemli anlarından biri" olarak tanımlayarak, İsrail'in hukuksuz işgallerini kınadı. Katar, bu gelişmeleri tehlikeli bulurken, Mısır Dışişleri Bakanlığı da tampon bölgenin ele geçirilmesini işgal girişimi olarak nitelendirdi. Suudi Arabistan ve Kuveyt gibi ülkeler de, Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladılar.

Libya ve ABD'nin Tepkisi

Libya, Arap Birliği'ni olağanüstü toplantıya çağırırken, ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in bölgedeki sürekliliği sağlamak adına geçici eylemlerde bulunduğunu savundu.

İngiltere ve Almanya'nın Durumu

İngiltere, Golan Tepeleri’nin işgal altındaki topraklar olduğunu belirterek, İsrail'in bu bölgedeki ilhakını tanımadığını ifade etti. Almanya ise gelişmeleri dikkatle takip ettiğini açıkladı.

İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Kınaması

İİT, İsrail ordusunun Suriye'deki saldırılarını ve işgallerini kınayarak, Suriye’nin egemenliğine saygı gösterilmesi çağrısında bulundu.

İsrail'in Kesin Tutumu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Golan Tepeleri'nde yaptığı açıklamada, işgalin geçici olduğunu savundu. Ancak, İsrail Ordusu, harekâtını sürdürme konusunda ısrarcı.

Tüm bu gelişmeler, uluslararası toplumun Suriye'deki duruma nasıl yaklaşacağını belirleyici bir öneme sahip.

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