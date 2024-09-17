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İsrail'in Taşınabilir Cihazlarla İlgili Saldırısı: Lübnan'da Yaralar Açtı

İsrail'in Lübnan'daki taşınabilir çağrı cihazlarını patlatması sonucu birçok kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 17:14
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 17:14
İsrail'in Taşınabilir Cihazlarla İlgili Saldırısı: Lübnan'da Yaralar Açtı

Taşınabilir Çağrı Cihazlarına Saldırı

İsrail, Lübnan'daki taşınabilir çağrı cihazlarına sızarak patlatma gerçekleştirdi. Bu olay neticesinde çok sayıda insan yaralandı. Lübnan resmi ajansı NNA tarafından yapılan açıklamaya göre, patlamalar özellikle Beyrut'un güney banliyöleri ve diğer bölgelerde ortaya çıktı.

Yaralı Sayısı ve Hastanelere Sevk

Açıklamada, "Bölgedeki güvenlik durumu son derece tehlikeli bir hâl aldı. Yüksek teknoloji kullanılarak gerçekleştirilen bu saldırıda, çok sayıda kişi yaralı olarak hastanelere kaldırıldı" denildi.

Sosyal Medyada Paylaşımlar

Olay anını yansıtan görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. Görüntülerde, cihazların sinyal vermesiyle kullanıcılarının cihazları almak üzere ellerine aldıkları ve bu esnada patladıkları görülüyor. Yaralılardan bir kısmının Hizbullah üyesi olduğu belirtildi.

Bu olay, Lübnan'daki güvenlik durumunu bir kez daha gündeme getirirken, saldırının uluslararası boyutta nasıl yankı bulacağı merak konusudur.

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