İsrail'in Temmuz'da Filistin'e Yönelik Yıkımları

İsrail'in Yıkımları ve Saldırıları

Temmuz 2023'te, İsrail ordusunun işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da 135 ev ve tesis yıktığı anlaşılmıştır. Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) tarafından yayımlanan aylık rapor, bu dönemde yaşanan saldırılara dair çarpıcı veriler sunmaktadır.

Yıkılan Yapılar ve Saldırıların Detayları

Rapora göre, bu yıkımlar arasında 62 meskun ev, 14 boş ev ve 12 tarım tesisi bulunmaktadır. Bu yıkımlar, İslail'in Filistin halkına ve mülklerine karşı gerçekleştirdiği kapsamlı saldırıların bir parçasıdır.

İsrail'in Saldırı Kategorileri

İsrail askerleri, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da toplam 196 ciddi saldırı gerçekleştirmiştir. Bu saldırılar, toprak gaspı, saha infazları, sabote eylemler ve mülklere el koyma gibi eylemleri kapsamaktadır.

Ağaçlara ve Araziye Zarar

Yine raporda, İsrail askerlerinin 870'i zeytin ağacı olmak üzere toplam 970 ağacı söktüğü ve 4,500 dönüm araziye el koyduğu belirtilmektedir.

Artan Gözaltı ve Baskılar

7 Ekim 2023'te başlayarak Gazze Şeridi'ne yönelik operasyonların tetiklediği ciddi bir durum söz konusudur. Bu tarihten itibaren, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistin vatandaşlarına yönelik gözaltı, baskın ve saldırılar sıklaşmıştır.