İsrail'in Tubas'a Düzenlediği Saldırıda 2 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Batı Şeria'daki Saldırısı: 2 Filistinli Öldü

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Tubas kentine düzenlediği saldırıda 2 Filistinli yaşamını yitirdi. Olay, insansız hava araçları (İHA) kullanılarak gerçekleştirildi.

Olayın Detayları

Görgü tanıklarından alınan bilgilere göre, İsrail askerleri Tubas kentine baskın düzenledi. Bu baskın sırasında, İsrail ordusu ile kentteki silahlı gruplar arasında çatışmalar meydana geldi ve bölgede patlama sesleri duyuldu. Ayrıca, saldırının ardından çok sayıda Filistinlilerin yaralanmış olduğu bildirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Tubas'taki olaylar sırasında ölen 2 Filistinlinin Adiy Rıdvan Mustafa Derağame (32) ve Halil Mecdi Hikmet el-Mısri (26) olduğu belirtildi. Bu kişilerin, İsrail ordusuna ait İHA'larla hedef alındığı ifade edildi.

Dahası, İsrail güçleri, olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin geçişini de engelledi. Bu durum, bölgedeki sağlık hizmetlerinin erişimini olumsuz etkiledi.

Son Durum

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılar sonrasında, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda önemli bir artış yaşandığı gözlemleniyor.