DOLAR
34,81 -0,05%
EURO
36,85 -0,08%
ALTIN
2.984,9 -1,32%
BITCOIN
3.413.176,36 1,77%

İsrail'in Tubas'a Düzenlediği Saldırıda 2 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Batı Şeria'nın Tubas kentinde düzenlediği saldırıda 2 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda yaralı var.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 18:54
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 18:54
İsrail'in Tubas'a Düzenlediği Saldırıda 2 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Batı Şeria'daki Saldırısı: 2 Filistinli Öldü

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Tubas kentine düzenlediği saldırıda 2 Filistinli yaşamını yitirdi. Olay, insansız hava araçları (İHA) kullanılarak gerçekleştirildi.

Olayın Detayları

Görgü tanıklarından alınan bilgilere göre, İsrail askerleri Tubas kentine baskın düzenledi. Bu baskın sırasında, İsrail ordusu ile kentteki silahlı gruplar arasında çatışmalar meydana geldi ve bölgede patlama sesleri duyuldu. Ayrıca, saldırının ardından çok sayıda Filistinlilerin yaralanmış olduğu bildirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Tubas'taki olaylar sırasında ölen 2 Filistinlinin Adiy Rıdvan Mustafa Derağame (32) ve Halil Mecdi Hikmet el-Mısri (26) olduğu belirtildi. Bu kişilerin, İsrail ordusuna ait İHA'larla hedef alındığı ifade edildi.

Dahası, İsrail güçleri, olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin geçişini de engelledi. Bu durum, bölgedeki sağlık hizmetlerinin erişimini olumsuz etkiledi.

Son Durum

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılar sonrasında, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda önemli bir artış yaşandığı gözlemleniyor.

İLGİLİ HABERLER

A101'de 6 Gün Sürecek Dev İndirim: 249 TL'den 119 TL'ye düştü

KYK Burs ve Kredi Ödemelerine Yüzde 50 Zam! Aylık 3.000 TL Olacak

Annelere Erken Emeklilik Müjdesi: 6 Yıl Erken Emeklilik Fırsatı

Asgari Ücret Görüşmeleri Başlıyor: Emekli Maaşları Yüzde 50 Düşük

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsun'da Miras Kavgası: 2 Akraba Silahla Yaralandı
2
Turizm Sektörü Kovid-19 Öncesi Seviyelere Erişti: 2024’te Büyük Artış Bekleniyor
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye Hassasiyeti Açıklaması
4
Dışişleri Bakanı Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres ile Suriye Konusunu Görüştü
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'deki Değişim Rüzgarı Hayırlı Olacak
6
Fransa, Suriyeli Sığınmacıların Başvurusunu Askıya Almaya Hazırlanıyor
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye İhtilafına Diyalog Çağrısı Reddedildi

Chery'den 0 Faizli Kredi İmkanı ile TIGGO8 PRO MAX Satışı Başladı

Emeklilere Promosyonda Rekor Ödeme: 21.000 TL!

Asgari Ücret Görüşmeleri Başlıyor: Emekli Maaşları Yüzde 50 Düşük

Annelere Erken Emeklilik Müjdesi: 6 Yıl Erken Emeklilik Fırsatı

Sednaya Hapishanesi'nde İşkence Yöntemleri: Kurbanların Tanıklıkları

Asgari Ücrete Refah Payı Müjdesi: Çalışanları Sevindirecek Açıklamalar

A101'de 6 Gün Sürecek Dev İndirim: 249 TL'den 119 TL'ye düştü

Banka Mevduatlarında Devlet Garantisi Artıyor: 950 Bin TL'ye Kadar Güvence

KYK Burs ve Kredi Ödemelerine Yüzde 50 Zam! Aylık 3.000 TL Olacak

KOSGEB’den 1,5 Milyon TL Faizsiz Kredi Fırsatı!

Migros'ta Yıl Sonu İndirimi: Zeytinyağı 225 TL!

ING Bank İlk Emekli Promosyon Artışını Duyurdu: 20.000 TL'ye Ek 25.000 TL Ödenecek!