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İsrail'in Tubas'a Hava Saldırısı: Çok Sayıda Yaralı Var

İsrail ordusu, Tubas'ta İHA ile düzenlediği saldırıda çok sayıda Filistinliyi yaraladı. Çatışmalar devam ediyor.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 16:46
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 16:46
İsrail'in Tubas'a Hava Saldırısı: Çok Sayıda Yaralı Var

İsrail, Tubas'ta Hava Saldırısı Düzenledi

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tubas kentine baskın düzenleyerek, insansız hava aracı (İHA) ile hava saldırısı gerçekleştirdi. Görgü tanıklarının aktardıklarına göre, bölge üzerinde patlama sesleri yankılanırken, İsrail askerleri ile kentteki silahlı gruplar arasında çatışmalar başladı.

Çatışmalar ve Yaralılar

Baskın sırasında çok sayıda Filistinli yaralandı. İddialara göre, baskınla birlikte İsrail'in kente yönelik düzenlediği İHA saldırısında da yaralananların sayısının yüksek olduğu bildirildi.

Döviz Bürosuna Baskın

Ayrıca, İsrail askerleri Tubas'ta bir döviz bürosuna baskın düzenleyerek, güvenlik önlemlerini artırdı. Bu baskınların ardından kente takviye kuvvetler gönderildiği yönünde bilgiler geldi.

Son Durum ve Artan Gerilim

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik askeri operasyonlarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltılar, baskınlar ve saldırılarda belirgin bir artış yaşanıyor. Resmi verilere göre, 167'si çocuk olmak üzere toplamda 807 Filistinli hayatını kaybetti.

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