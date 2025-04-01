İsrail'in Tulkerim'deki Saldırıları 65. Gününde Devam Ediyor

İsrail'in Tulkerim Saldırıları Devam Ediyor

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Tulkerim kenti ve Tulkerim Mülteci Kampı'na yönelik saldırılarına 65 gündür aralıksız devam ediyor. Filistin resmi ajansı WAFA'nın aktardığı bilgilere göre, İsrail ordusu, askeri takviyelerle baskınlarını ve sivilleri evlerinden zorla çıkarmayı sürdürüyor.

Baskınlar ve Zorla Tahliyeler

Tulkerim Mülteci Kampı'ndaki mahallelerde İsrail askerlerinin yoğun bir şekilde konuşlanması dikkati çekerken, kamp mahallesi neredeyse tamamen boşaltılmış durumda. Son olarak, Hadaide ve Rabaiye mahalleleri de zorla tahliye edildi. İşgal askerleri, kampın altyapısını tamamen tahrip ederken, evler ve tesisler de yıkılıp ateşe veriliyor.

Nur Şems Mülteci Kampı'ndaki Saldırılar

İsrail ordusu, Tulkerim Mülteci Kampı'nın yanı sıra Nur Şems Mülteci Kampı'na da 52 gündür saldırı ve baskınlarını sürdürüyor. Dün gece, kamp içindeki Cebel es-Salihin bölgesinde Filistinlileri evlerini terk etmeye zorlayarak geniş çaplı baskınlar düzenlendi. Ayrıca Meslah Mahallesi'ne ateş açıldı.

İnsan Hakları İhlalleri ve Şiddetli Saldırılar

İsrail askerleri, bu kamplarda gerçek mermi ve ses bombaları kullanırken, patlama seslerinin duyulduğu alanlarda insansız hava araçları (İHA) da yoğun bir şekilde uçuyor. İsrail, bir yandan evlere baskınlar düzenlerken, diğer yandan Filistinlilerin araçlarını durdurarak sokaklarda kimlik kontrolleri yapıyor.

Geçmiş Saldırılar ve Sonuçları

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak'ta yürürlüğe girmesinin ardından, İsrail ordusu, 21 Ocak'ta Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine "Demir Duvar" adı verilen bir saldırı başlattı. Cenin’deki şiddetli saldırılar, Tulkerim ve Tubas gibi noktalara da yayıldı. Şu ana kadar, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te devam eden saldırılarda 168'i çocuk olmak üzere 930 Filistinli hayatını kaybetti ve 7 bine yakın kişi yaralandı.