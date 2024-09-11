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İsrail'in Tulkerim'e Düzenlediği İHA Saldırısı: 3 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Batı Şeria'nın Tulkerim kentinde gerçekleştirdiği İHA saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti, ölü sayısı artıyor.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 22:58
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 22:58
İsrail'in Tulkerim'e Düzenlediği İHA Saldırısı: 3 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Tulkerim'deki İHA Saldırısı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kenti yakınlarında insansız hava aracı (İHA) ile bir araca yönelik düzenlediği saldırıda 3 Filistinli yaşamını yitirdi.

Filistin Sağlık Bakanlığından Açıklama

Filistin Sağlık Bakanlığı, saldırının ardından cenazelerin El-İsra Hastanesi'ne nakledildiğini duyurdu. Saldırının ardından Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yerleşimcilerin düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 702'ye ulaştı.

İsrail'in Süregelen Saldırıları

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim, Cenin ve Tubas kentlerinde gün aşırı düzenlediği kara ve hava saldırılarına devam ediyor. Bugün Tubas'a yapılan bir hava saldırısında ise 5 Filistinli daha hayatını kaybetmişti.

Sonuç

Bu saldırılar, bölgedeki gerilimi artırırken, Filistin halkı için büyük bir trajedi olarak kaydedilmektedir.

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