İsrail'in Tulkerim Kentindeki Saldırılarda Bir Ölü, Dört Yaralı

İsrail Ordusunun Batı Şeria'daki Saldırıları Devam Ediyor

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentinde gerçekleştirdiği saldırılarda bir Filistinli hayatını kaybetti, dört kişiyse yaralandı. Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, saldırılar sonucunda yaşamını yitiren genç, olayın ardından hastaneye kaldırılmıştı.

Yaralıların Durumu

Filistin Kızılayı'nın yaptığı açıklamada, Tulkerim Mülteci Kampı'ndaki saldırılar sırasında biri kadın olmak üzere dört kişinin kurşun ve şarapnellerle yaralandığı belirtildi. Yaralılardan birinin 67 yaşında olduğu bildirildi.

Ölü Sayısındaki Artış

Filistin Sağlık Bakanlığı, dün yaşanan olaylarda 8 Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki İsrail askerleri ile yerleşimcilerin saldırılarında toplamda 833 Filistinlinin yaşamını yitirdiği ifade ediliyor.