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İsrail'in Tulkerim Saldırısında Ölü Sayısı 3'e Yükseldi

İsrail'in Batı Şeria'nın Tulkerim kentindeki saldırılarda ölen Filistinlilerin sayısı 3'e ulaşırken, olaylar devam ediyor.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 20:23
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 20:23
İsrail'in Tulkerim Saldırısında Ölü Sayısı 3'e Yükseldi

İsrail'in Batı Şeria'daki Saldırısında Ölü Sayısı Artıyor

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyindeki Tulkerim kenti ve mülteci kampına düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinli sayısının 3'e çıktığı bildirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, yapılan yazılı açıklamada, Tulkerim'de yaralanan bir kadının yaşamını yitirdiğini açıkladı. Saldırılarda ölenlerin arasında biri kadın olmak üzere toplam 3 Filistinli olduğu vurgulandı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA, Tulkerim Mülteci Kampı'na düzenlenen baskında bir Filistinli gencin İsrail askerleri tarafından silahla vurularak öldürüldüğünü aktardı. Görgü tanıkları, insansız hava araçları ve takviye birliklerle kampın kuşatıldığını, binalara keskin nişancılar yerleştirildiğini belirtti.

Yaşanan Çatışmalar ve Altyapıya Zarar

Tanıkların aktardığına göre, bölgedeki silahlı çatışmalar sırasında İsrail ordusu, altyapıya ciddi zararlar verdi ve bazı evleri yıktı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te ilkeler arasında gözaltı, baskın ve saldırılarda önemli bir artış yaşandığı gözlemleniyor. 7 Ekim'den bu yana, 827 Filistinli hayatını kaybetti.

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