İsrail'in UNRWA Faaliyetlerine Yasağına Tepkiler

İsrail'in UNRWA'ya Yönelik Kararına Yurtdışından Tepkiler

Slovenya, İrlanda, Norveç ve İspanya, İsrail Meclisi'nin (Knesset) Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) faaliyetlerini durdurma tasarısını onaylamasını sert bir şekilde kınadı.

Ortak Açıklama ve Temel Vurgular

Slovenya Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya platformlarından yaptığı açıklamada, bu dört ülkenin hükümetinin, Gazze'deki mevcut durum da dahil olmak üzere, bölgedeki milyonlarca Filistinli için UNRWA'nın faaliyetlerinin "hayati ve önemli" olduğu konusunda görüş birliği içinde olduğunu belirtti.

UNRWA'nın Rolü ve Bağışçı Ülkelerin Önemi

Açıklamada, Knesset tarafından onaylanan yasa tasarısının Birleşmiş Milletler için ciddi bir emsal niteliği taşıdığı vurgulandı. "Slovenya, İrlanda, Norveç ve İspanya, UNRWA'nın insani yardım çalışmalarının sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla bağışçı ve ev sahibi ülkelerle iş birliğine devam edecek" denildi.

Dışişleri Bakanı Fajon'un Tepkisi

Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon, bu kararı kınadığını belirterek, UNRWA faaliyetlerine son verilmesinin kesinlikle kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Knesset Oylama Sonuçları

Knesset'teki oylamada, 120 sandalyesi bulunan mecliste 92 milletvekili UNRWA'nın İsrail'deki faaliyetlerini yasaklayan tasarı lehinde oy kullanırken, yalnızca 10 milletvekili aleyhte oy verdi. Öte yandan, İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 231 UNRWA çalışanını yaşamını yitirmesine yol açtı.