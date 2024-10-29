DOLAR
34,28 0,06%
EURO
37,06 -0,03%
ALTIN
3.022,36 0,01%
BITCOIN
2.402.384,11 -0,72%

İsrail'in UNRWA Faaliyetlerine Yasağına Tepkiler

Slovenya, İrlanda, Norveç ve İspanya, İsrail'in UNRWA'nın faaliyetlerini durdurma kararını kınadı.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 00:22
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 00:22
İsrail'in UNRWA Faaliyetlerine Yasağına Tepkiler

İsrail'in UNRWA'ya Yönelik Kararına Yurtdışından Tepkiler

Slovenya, İrlanda, Norveç ve İspanya, İsrail Meclisi'nin (Knesset) Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) faaliyetlerini durdurma tasarısını onaylamasını sert bir şekilde kınadı.

Ortak Açıklama ve Temel Vurgular

Slovenya Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya platformlarından yaptığı açıklamada, bu dört ülkenin hükümetinin, Gazze'deki mevcut durum da dahil olmak üzere, bölgedeki milyonlarca Filistinli için UNRWA'nın faaliyetlerinin "hayati ve önemli" olduğu konusunda görüş birliği içinde olduğunu belirtti.

UNRWA'nın Rolü ve Bağışçı Ülkelerin Önemi

Açıklamada, Knesset tarafından onaylanan yasa tasarısının Birleşmiş Milletler için ciddi bir emsal niteliği taşıdığı vurgulandı. "Slovenya, İrlanda, Norveç ve İspanya, UNRWA'nın insani yardım çalışmalarının sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla bağışçı ve ev sahibi ülkelerle iş birliğine devam edecek" denildi.

Dışişleri Bakanı Fajon'un Tepkisi

Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon, bu kararı kınadığını belirterek, UNRWA faaliyetlerine son verilmesinin kesinlikle kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Knesset Oylama Sonuçları

Knesset'teki oylamada, 120 sandalyesi bulunan mecliste 92 milletvekili UNRWA'nın İsrail'deki faaliyetlerini yasaklayan tasarı lehinde oy kullanırken, yalnızca 10 milletvekili aleyhte oy verdi. Öte yandan, İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 231 UNRWA çalışanını yaşamını yitirmesine yol açtı.

İLGİLİ HABERLER

Emekli maaşlarında yeşil ışık yaktıran açıklama! Refah payı kapısı aralandı

İş Bankası’ndan dev destek! Milyarlarca lira ödenecek

Kasım ayında maaşlara zam! Meslek grubuna artı zam ödenecek

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir'de Silahlı Kavga: Polis Memuru Hayatını Kaybetti
2
Beşiktaş'ta Yüksek Sesle Müzik Açan Sürücüye Ceza Kesildi
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı Kutluyor
4
Kütahya'da Park Yüzünden Silahlı Kavga: Bir Yaralı
5
Sudan'daki Şiddet Olayları Çocukların Hayatını Kaybetmesine Neden Oluyor
6
Adalet Bakanı Tunç'tan A Spor Muhabiri Emre Kaplan'a Saldırı Hakkında Açıklama
7
İngiltere Başbakanı Starmer'dan UNRWA'ya Yasa Tepkisi

Kasım ayında maaşlara zam! Meslek grubuna artı zam ödenecek

Emekli maaşlarında yeşil ışık yaktıran açıklama! Refah payı kapısı aralandı

Çalışandan kesilen maaş vergisinde son durak! İşte maaşlardan kesilecek o oranlar

Kiracı ve ev sahiplerine büyük destek! E-Devlet'e girmek yetecek

Bakan Uraloğlu’ndan müjde! Türkiye Kart projesi 18 yeni ile genişliyor

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor

Kredi kartı sahipleri dikkat! 1 Kasım’dan önce hemen ödeyeceksiniz: Faizler değişecek

İş Bankası’ndan dev destek! Milyarlarca lira ödenecek

Tarihin rekor politika faizi artırım kararı açıklandı! Merkez Bankası yüzde 200 artış kararı aldı

29 Ekim tatil düzenlemesi açıklandı! 28 Ekim 2024 tatil mi- Mesai olacak mı?

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek