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İsrail'in UNRWA ile İlişkisini Kesmesi Uluslararası Sözleşmelere Aykırı

Filistin yönetimi, İsrail'in UNRWA ile ilişkisini kesmesini uluslararası hukuk açısından ciddi bir ihlal olarak değerlendiriyor.

Yayın Tarihi: 04.11.2024 13:30
Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 13:30
İsrail'in UNRWA ile İlişkisini Kesmesi Uluslararası Sözleşmelere Aykırı

İsrail'in UNRWA Ile İlişkisini Kesmesi Uluslararası Hukuku İhlal Ediyor

Filistin yönetimi, 2,5 milyon kişiye yardım sağlayan Birleşmiş Milletler Filistinli Mülteciler Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ile yapılan anlaşmanın iptal edilmesini, "tüm uluslararası sözleşmelere aykırı" olarak değerlendiriyor.

Filistin Resmi Açıklaması

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, "İşgalci İsrail hükümetinin, UNRWA ile ilişkilerini kestiğini BM'ye resmi olarak bildirmesi, uluslararası insan hakları hukukunu, tüm uluslararası sözleşmeleri ve kararları göz ardı etmektir," ifadelerini kullandı.

İsrail'in Hedefleri

Ebu Rudeyne, İsrail'in Filistinli mültecilerin geri dönüş hakkını ortadan kaldırmak ve UNRWA'nın etkisini azaltmak amacıyla bu adımı attığını belirtti. "Bu kararın sonuçlarından İsrail'i sorumlu tutuyoruz ve dünya ülkelerinden somut adımlar atmasını bekliyoruz," dedi.

UNRWA'nın Rolü ve Zararı

Tel Aviv yönetimi, BM'ye gönderdiği mektupla UNRWA'nın İsrail'deki faaliyetlerini düzenleyen 1967 tarihli anlaşmayı iptal etti. İşgal altındaki Batı Şeria ve Gazze'de yaklaşık 2,5 milyon Filistinli UNRWA'dan destek alarak yaşamaktadır.

UNRWA'nın bu yasağa maruz kalmasına yönelik iki yasa tasarısı, 28 Ekim’de İsrail Meclisi’nden geçerek uygulamaya konulacak. İki yasaya göre, Doğu Kudüs'teki UNRWA ofisi ve bu bölgedeki mülteci kampındaki faaliyetler durdurulacak.

Filistinli Mülteciler ve Uluslararası Hukuk

14 Mayıs 1948 tarihinde kurulan İsrail devleti, o zamanki Filistin topraklarında zorla göç ettirdiği Filistinlilerin geri dönüş hakkını ihlal etmeye devam ediyor. Bugün dünya genelinde 5,3 milyon Filistinli mülteci UNRWA'ya kayıtlı olarak yaşamakta ve bu mültecilerin uluslararası hukuka dayalı geri dönüş hakları bulunmaktadır.

Uluslararası Tepkiler

Birleşmiş Milletler'in 194 sayılı kararının uygulanmaması konusunda uyarılar yapılıyor. Uluslararası hak örgütleri, İsrail'in bu yasalarının, Filistinli mültecilerin geri dönüş haklarını ortadan kaldırmayı amaçladığına dikkat çekiyor.

Sonuç olarak, 1948'de yaşanan "Büyük Felaket" ve ardından gelen süreçlerde mülteci durumuna düşen yaklaşık 2,5 milyon Filistinli, UNRWA'nın sunduğu yardımlar ile yaşamlarını sürdürmektedir.

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