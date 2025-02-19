İsrail'in Washington Büyükelçisi Leiter'dan Mısır'a Sert Suçlamalar

İsrail'in Washington Büyükelçisi Leiter, Mısır'ı Barış Antlaşmasını İhlal İle Suçladı

İsrail'in Washington Büyükelçisi Yechiel Leiter, Mısır’ı Sina Yarımadası'na asker yığdığı gerekçesiyle sert bir şekilde eleştirerek, bunun İsrail ile Mısır arasındaki barış antlaşmasının çok ciddi bir ihlali olduğunu öne sürdü. Leiter, ocak ayında düzenlenen Büyük Amerikan Yahudi Örgütleri Başkanları Konferansı'ndaki açıklamalarıyla dikkat çekti.

Mısır İle Barış Antlaşmasına Dikkat Çekti

Leiter, Mısır’ın Sina’daki askeri yığınağının 1979’da imzalanan Mısır-İsrail Barış Antlaşması’na açık bir ihlal teşkil ettiğini belirtti. Açıklamasında, "Uzun zamandır bu konu bir kenara itildi ama devam ediyor. Bu konuyu çok yakında ve kesin bir şekilde masaya yatıracağız." ifadelerini kullandı.

Mısırlı Milletvekili Bekri'den Cevap Gecikmedi

Öte yandan, Mısırlı gazeteci ve milletvekili Mustafa Bekri, Sada el-Beled televizyon kanalındaki programda, Mısır'ın önemli bir tehditle karşı karşıya olduğunu vurguladı. Bekri, "Sanki bizde uçak yok, hava savunma sistemi yok. Sakın ola ki, Mısır’ı hafife almayın. Biz ertesi gün kalkıp Tel Aviv’e geliriz." şeklinde konuştu.

Mısır Ordusu Tatbikat Düzenledi

Mısır ordusunun Sina'da gerçekleştirdiği askeri tatbikatın görüntüleri 15 Ocak’ta yayımlandı. Tatbikat esnasında kullanılan “uçan yarasa” isimli araçların, Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin Kassam Tugayları tarafından da kullanıldığı dikkat çekti. Bu görüntüler, özellikle İsrailli sosyal medya kullanıcıları tarafından geniş bir şekilde paylaşıldı.

İsrail’in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Danny Danon ise Mısır ordusunun askeri yatırımlarının endişe verici boyutta olduğunu ifade etti.