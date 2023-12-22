İsrail'in yalanları en yakın müttefiki tarafından ortaya çıkarıldı

İsrail’in Gazze’ye yönelik keyfi saldırıları 77. gününde de sürüyor. Gazze’de yaşanan vahşet, İsrail ve en büyük destekçisi ABD’yi uluslararası alanda izole ederken, bugün ABD basınında ilginç yorumlar göze çarpıyor.

Washington Post gazetesi, Gazze’de El Şifa hastanesine yönelik saldırıyla ilgili dosyayı tekrar gündeme getirdi. İsrail Savunma Kuvvetleri sözcüsü Daniel Hagari, 27 Ekim’deki brifinginde, Gazze’de bulunan beş hastane binasının Hamas’ın eylemlerine doğrudan bulaştığını, Hamas savaşçılarının roket atışlarını yönetmek için kullandıkları tünellerin altında konumlandığını ve iddialarına dayanak oluşturan somut deliller olduğunu belirtmişti.

IDF güçleri, 15 Kasım’da hastaneyi kontrol altına aldıktan sonra, Hamas’ın iddialarını desteklemek için birçok fotoğraf ve video paylaştılar. Fakat Washington Post’un yaptığı araştırmada, açık kaynaklı veriler, uydu görüntüleri ve IDF’nin yayınladığı materyaller kullanılarak, İsrail hükümetinin sunduğu kanıtların Hamas’ın hastaneyi bir yönetim ve koordinasyon merkezi olarak kullandığına dair yeterli olmadığı ortaya çıktı.

Bu durum, İsrail’in hastaneye yaptığı askeri müdahalelerin sivillere verdiği zararın, karşılaştıkları tehlikeyle orantılı olup olmadığına ilişkin kuşkuları artırıyor. The Washington Post’un yaptığı incelemede, IDF güçlerinin bulduğu tünel ağıyla bağlantılı odaların Hamas’ın askeri faaliyetlerinde kullanıldığına dair bir delil bulunmadığı ortaya çıktı. Hagari’nin söz ettiği beş hastane binasının hiçbiri tünel ağıyla ilişkili değildi. Hastane odalarından tünellere girilebildiğini gösteren bir kanıt da yoktu.

Washington Post gazetesi, ABD’nin bir müttefiki olan İsrail’in, yüzlerce hasta ve ölüme yakın insan ile binlerce mülteciyi barındıran bir kampüse saldırmasının son yılların en büyük vahşeti olduğunu vurguladı. El Şifa hastanesine yapılan operasyonlar, hastanenin işleyişini durdurdu. İsrail güçleri saldırılarını artırdıkça hastanede gıda ve yakıt bitti, ambulanslar yaralıları alamadı. Hastane morgu işe yaramaz hale geldi. BM yetkilileri, operasyonlardan önce ve sonra en az 40 hastanın, bunların dördünün prematüre bebek olduğunu açıkladı.