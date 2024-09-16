İsrail'in Yapay Zeka Destekli Silahları ve Küresel Tehditler

İsrail’in Yapay Zeka Destekli Silahları Küresel Tehdit Olarak Değerlendiriliyor

Mardin Artuklu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Dr. Mehmet Rakipoğlu, İsrail'in kullandığı yapay zeka destekli silahların, dünya genelinde pek çok otoriter rejime satılması dolayısıyla küresel bir tehdit haline geldiğini ifade etti.

Teknolojik Soykırımın Yansımaları

Dr. Rakipoğlu, İsrail'in Gazze’de uyguladığı soykırımın yanı sıra Batı Şeria'daki işgalinin, yapay zeka ve gözetim teknolojileriyle nasıl otomatik hale getirildiğini vurguladı. Rakipoğlu, "İsrail, 75 yıldır süregelen soykırım ve işgalini teknolojiyle harmanlayarak sürdürmektedir" dedi.

Uluslararası Kuruluşların Tepkisi

Uluslararası Af Örgütü gibi birçok kuruluş, bu durumu "otomatik apartheid" olarak tanımlarken, Dr. Rakipoğlu, "İsrail’in ürettiği teknolojiler, otoriter rejimlere satılarak uluslararası tehdit oluşturuyor" şeklinde konuştu. Özellikle Myanmar’daki cunta rejimi gibi örnekler, bu silahların kullanım alanları arasında yer almakta.

Filistin, Teknolojinin Deney Sahası Haline Geldi

Filistin topraklarının, İsrail'in yapay zeka ve casus yazılımlar için bir laboratuvara dönüştürüldüğünü belirten Rakipoğlu, "Pegasus yazılımı, birçok dünya liderinin telefonlarına sızarak kişisel bilgilere ulaşılmasını sağladı" dedi.

Büyük Şirketlerin Rolü

Büyük teknoloji şirketlerinin İsrail'e sağladığı desteklerin işgalin sürmesine katkı sağladığını dile getiren Rakipoğlu, "Amazon ve Google'ın Nimbus projesi, İsrail ordusuna güçlü bir bulut hizmeti sunarak bu durumu pekiştiriyor" ifadesinde bulundu.

Sosyal Medyanın Etkisi

Öte yandan Dr. Rakipoğlu, sosyal medya platformlarının da İsrail'in soykırımına dolaylı destek verdiğini belirtiyor. Meta'nın, Facebook ve Instagram'daki Filistin yanlısı paylaşımları baskı altında tuttuğunu vurguladı.

İsrail'in Dijital Gözetim Stratejileri

İsrail'in "akıllı şehir" projeleriyle Batı ile işgalini meşrulaştıran bir imaj oluşturduğuna dikkat çeken Rakipoğlu, "Filistinlilerin özel verileri, gözetim sistemleri aracılığıyla sansürleniyor ve hakları ihlal ediliyor" dedi. Sonuç olarak, İsrail'in silahları ve teknolojik stratejileri, uluslararası düzeyde endişeleri artırarak küresel bir tehdit oluşturmaktadır.