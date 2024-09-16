İsrail'in Yapay Zeka Destekli Silahları ve Küresel Tehditler

İsrail'in teknolojik silahları, uluslararası düzeyde işgalin artmasına neden olan küresel bir tehdit oluşturuyor.

Yayın Tarihi: 16.09.2024 11:01
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 11:01
İsrail'in Yapay Zeka Destekli Silahları ve Küresel Tehditler

İsrail’in Yapay Zeka Destekli Silahları Küresel Tehdit Olarak Değerlendiriliyor

Mardin Artuklu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Dr. Mehmet Rakipoğlu, İsrail'in kullandığı yapay zeka destekli silahların, dünya genelinde pek çok otoriter rejime satılması dolayısıyla küresel bir tehdit haline geldiğini ifade etti.

Teknolojik Soykırımın Yansımaları

Dr. Rakipoğlu, İsrail'in Gazze’de uyguladığı soykırımın yanı sıra Batı Şeria'daki işgalinin, yapay zeka ve gözetim teknolojileriyle nasıl otomatik hale getirildiğini vurguladı. Rakipoğlu, "İsrail, 75 yıldır süregelen soykırım ve işgalini teknolojiyle harmanlayarak sürdürmektedir" dedi.

Uluslararası Kuruluşların Tepkisi

Uluslararası Af Örgütü gibi birçok kuruluş, bu durumu "otomatik apartheid" olarak tanımlarken, Dr. Rakipoğlu, "İsrail’in ürettiği teknolojiler, otoriter rejimlere satılarak uluslararası tehdit oluşturuyor" şeklinde konuştu. Özellikle Myanmar’daki cunta rejimi gibi örnekler, bu silahların kullanım alanları arasında yer almakta.

Filistin, Teknolojinin Deney Sahası Haline Geldi

Filistin topraklarının, İsrail'in yapay zeka ve casus yazılımlar için bir laboratuvara dönüştürüldüğünü belirten Rakipoğlu, "Pegasus yazılımı, birçok dünya liderinin telefonlarına sızarak kişisel bilgilere ulaşılmasını sağladı" dedi.

Büyük Şirketlerin Rolü

Büyük teknoloji şirketlerinin İsrail'e sağladığı desteklerin işgalin sürmesine katkı sağladığını dile getiren Rakipoğlu, "Amazon ve Google'ın Nimbus projesi, İsrail ordusuna güçlü bir bulut hizmeti sunarak bu durumu pekiştiriyor" ifadesinde bulundu.

Sosyal Medyanın Etkisi

Öte yandan Dr. Rakipoğlu, sosyal medya platformlarının da İsrail'in soykırımına dolaylı destek verdiğini belirtiyor. Meta'nın, Facebook ve Instagram'daki Filistin yanlısı paylaşımları baskı altında tuttuğunu vurguladı.

İsrail'in Dijital Gözetim Stratejileri

İsrail'in "akıllı şehir" projeleriyle Batı ile işgalini meşrulaştıran bir imaj oluşturduğuna dikkat çeken Rakipoğlu, "Filistinlilerin özel verileri, gözetim sistemleri aracılığıyla sansürleniyor ve hakları ihlal ediliyor" dedi. Sonuç olarak, İsrail'in silahları ve teknolojik stratejileri, uluslararası düzeyde endişeleri artırarak küresel bir tehdit oluşturmaktadır.

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası’ndan Emeklilere Büyük Müjde! Başvurana Anında 70.000 TL Ek Ödeme Fırsatı

O belediyeden 62.000 TL’ye arsa! 24- 25 Eylül’ü bekleyen kazanıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi KPSS'siz Yüksek Maaş ile 300 Memur Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Detaylar

ÖTV indirimi o araçlarda devreye girdi! Yüzde 30 ucuza satışlar resmen bu sabah 09.00’da başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye’nin Bakanları Brezilya’da Uçak Üretim Tesisini İnceledi
2
Emlak Sektöründe Doğrulanmış İlan Dönemi Başladı
3
Cumhurbaşkanlığı'ndan Emeklilere Zam Müjdesi!
4
Narin Güran Cinayetinde Babadan Şok İddia! Katilin İsmini Verdi: "Kızımı 80 Bin TL İçin Öldürdüğünü Düşünüyorum"
5
Adana Oto Galericiler Sitesi'nde Yangın Çıktı
6
İstanbul-Londra Uçak Seferinde Zorluk Çıkaran Yolcuya Cezası Kesildi
7
Afyonkarahisar'da Başarıların Kutlandığı Ödül Gecesi

Emeklilikle yeni dönem bugün başladı! 4A- 4B 4C’linin yüzünü güldürecek maaş farkı düzenlemesi devrede

Maaşın 12 katı ikramiye onayı! Bugün gidene 15 güne karşılıksız veriliyor

Ziraat Bankası’ndan Emeklilere Büyük Müjde! Başvurana Anında 70.000 TL Ek Ödeme Fırsatı

O belediyeden 62.000 TL’ye arsa! 24- 25 Eylül’ü bekleyen kazanıyor

ÖTV indirimi o araçlarda devreye girdi! Yüzde 30 ucuza satışlar resmen bu sabah 09.00’da başladı

Eylül bitmeden 500.000 TL’nin getirisini duyan koştur koştur o bankaya gidecek! Mevduatlara taze ayar

Araç Almayı Düşünenler için Eylül Ayına Özel Büyük Fırsat: 12 Ay Vade ile %0 Faizli DOBLO Cargo, %2,99 Faizli Fiorino ve DOBLO Combi

Garanti Bankası, İş Bankası ve Akbank’tan Eylül Sonuna Kadar 8.000 TL Nakit Kredi Fırsatı!

15 Eylül 2024 Pazar günlük burç yorumları! Aşk, para, iş ve sağlık falı

Her 2 ayda bir IBAN’a baktırtacak destek! 12.000 TL ödenecek

Bursa Büyükşehir Belediyesi KPSS'siz Yüksek Maaş ile 300 Memur Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Detaylar

TOKİ fırsatlarının en ucuzu geldi! 9.353 TL ödeyebilecek olana 2+1 3+1 ev müjdesi