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İsrail'in Yemen'deki Hava Saldırısında 3 Ölü, 16 Yaralı

İsrail ordusunun Yemen'deki hava saldırısında 3 kişi yaşamını yitirdi, 16 kişi yaralandı. İşte detaylar.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 19:35
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 19:35
İsrail'in Yemen'deki Hava Saldırısında 3 Ölü, 16 Yaralı

İsrail'in Hava Saldırısı Sonrası Acı Bilanço

İsrail ordusunun, Yemen'de İran destekli Husilerin kontrolündeki Uluslararası Sana Havalimanı’na düzenlediği hava saldırılarında 3 kişi yaşamını yitirdi, 16 kişi ise yaralandı. Bu trajik olay, Husilere ait el-Mesire televizyonunun Telegram hesabı üzerinden duyuruldu.

Saldırının Detayları ve Sonuçları

Paylaşımda, "Düşman İsrail'in Uluslararası Sana Havalimanı'na düzenlediği saldırılar sonucu 3 kişi öldü, 16 kişi yaralandı." ifadelerine yer verildi. Yerel basında yer alan haberlere göre, İsrail, hava saldırıları sırasında havalimanındaki kuleyi ve pistleri bombalayarak, havalimanını hizmet dışı bırakmıştır.

İsrail'in Stratejik Hedefleri

Mesire televizyonu, İsrail'in başkent Sana ile Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde kentine yönelik hava saldırıları gerçekleştirdiğini bildirdi. Ayrıca, İsrail ordusu tarafından yapılan bir açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yisrael Katz ve Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin Yemen'deki Husilere yönelik saldırı planını onayladığı belirtildi.

Planın onaylanmasının ardından, İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Husilere ait askeri hedeflere yönelik hava saldırıları gerçekleştirdiği duyuruldu.

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