İsrail'in Yemen'deki Havalimanı Saldırısı: DSÖ ve BM Heyeti Güvende

İsrail'in Sana Havalimanı Saldırısı ve DSÖ İfadeleri

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail ordusunun Yemen'deki İran destekli Husilerin kontrolündeki Uluslararası Sana Havalimanı'na düzenlediği saldırı sonrası yaptığı açıklamada, DSÖ ve Birleşmiş Milletler (BM) heyetlerinin güvende olduğunu bildirdi.

Saldırı Sonrası İlk Açıklama

Ghebreyesus, saldırının ardından X sosyal medya platformunda paylaşımda bulundu. Saldırı sırasında binecekleri uçağın mürettebatından bir kişinin yaralandığı ve havaalanında en az 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. DSÖ Genel Direktörü, "Yaklaşık iki saat önce Sana'dan uçağa binmek üzereyken havaalanı saldırıya uğradı." ifadelerini kullandı.

BM Personelinin Serbest Bırakılması Çağrısı

Ghebreyesus, BM'nin Yemen'de alıkonulan personelinin derhal serbest bırakılması gerektiğini vurgulayarak, sağlık ve insani durumun değerlendirilmesi için müzakerelerde bulunduklarını belirtti. Saldırıdan dolayı hava trafik kontrol kulesi, biniş bekleme salonu ve pistin zarar gördüğünü de ekledi.

"Buradan ayrılmadan önce hasarın onarılmasını beklememiz gerekiyor. Biz güvendeyiz ve saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz." dedi.

İsrail ordusunun düzenlediği hava saldırılarında toplamda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin yaralandığı bildirildi.