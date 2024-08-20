İsrail'in Yemen'deki Liman Saldırısı Potansiyel Savaş Suçu Olarak Değerlendirildi

İnsan Hakları İzleme Örgütü Açıklamada Bulundu

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), İsrail'in 20 Temmuz'da Yemen'in Hudeyde şehrindeki limana gerçekleştirilen hava saldırısının hukuka aykırı ve orantısız olduğunu vurgulayarak, bu eylemin milyonlarca sivilin gıda ile insani yardımlara erişimini kısıtladığını açıkladı. Örgüt, saldırıyı potansiyel savaş suçu olarak değerlendirdi.

Açıklamanın Detayları

Yapılan açıklamada, saldırıyla ilgili 11 kişiyle görüşüldüğü, Uydu görüntüleri analiz edildiği ve Mwatana İnsan Hakları Örgütü tarafından sağlanan verilerin incelendiği ifade edildi. 20 Temmuz'daki hava saldırısının ardından, limandaki petrol depolama tankları ve nakliye vinçlerinin hedef alındığı kaydedildi.

Uzun Vadeli Etkiler

Örgüt, saldırıların, Yemen'deki sivillere karşı orantısız bir şekilde zarar verdiğine dikkat çekerek, insan hakları ihlallerinin kasten gerçekleştirildiğini savundu.

Hudeyde Limanı'nın Önemi

Açıklamada, Hudeyde Limanı'nın Yemen'e giden insani yardımların ve gıdanın %70'ini sağladığı, dolayısıyla bu limanın kritik bir öneme sahip olduğu belirtildi. Birleşmiş Milletler (BM) yetkilisi, saldırının ardından limana giren yeni bir gemi görmedikleri için yardımların daha da zorlaşacağını ifade etti.

Elektrik Santralinin Vurulması

İsrail'in limana yönelik saldırılarının bir başka hedefinin de Hudeyde'deki elektrik santrali olduğunu aktaran HRW, santralin şehrin ana elektrik kaynağı olduğuna dikkat çekti. Elektrik kesintileri, aşırı sıcak hava koşullarında ciddi sorunlara yol açabiliyor.

Çevresel Riskler

Yapılan incelemelerde, limandaki petrol tanklarının 29'una zarar verildiği, bu durumun çevreye ciddi etkileri olabileceği belirtildi. Uzmanlar, binlerce ton yakıtın yanmasının halk sağlığı için tehlikeli olabileceğini vurguladı. Ayrıca, petrol sızıntılarının su kaynaklarını, toprağı ve deniz habitatlarını tehdit ettiğine dikkat çekildi.