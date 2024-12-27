İsrail'in Yemen'e Hava Saldırıları: Ölü Sayısı 6'ya Yükseldi

İsrail ordusunun, Yemen'de İran destekli Husilerin kontrolündeki Uluslararası Sana Havalimanı ve Hudeyde kentine düzenlediği hava saldırılarında ölü sayısının 6'ya yükseldiği bildirildi.
Husilere ait el-Mesire televizyonunun Telegram hesabından yapılan açıklamada, İsrail'in başkent Sana'daki uluslararası havalimanı ile Hudeyde kentine düzenlediği saldırılar sonucunda 6 kişinin öldüğü, 40 kişinin de yaralandığı kaydedildi.
Dün akşam saatlerinde gerçekleştirilen saldırılarda, ilk belirlemelere göre, 4 kişinin hayatını kaybettiği ve 21 kişinin yaralandığı bildirilmişti.
İsrail ordusunun açıklamasında ise, Başbakan Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yisrael Katz ve Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin Yemen'de İran destekli Husilere yönelik saldırı planına onay verdikleri duyurulmuştu. Planın onaylanmasının ardından İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Yemen'de Husilere ait askeri hedeflere hava saldırıları düzenledi.